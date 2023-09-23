Гельмут Марко: «Машина «Макларена» лучше «Ред Булл» в быстрых поворотах, но Ферстаппен стал быстрейшим в первом секторе»
Гельмут Марко в восторге от того, как Макс Ферстаппен переиграл «Макларен».
Гонщик «Ред Булл» завоевал поул-позицию к Гран-при Японии, опередив пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.
«Круг, который выдал Макс – нечто невероятное. На пять десятых быстрее, а у «Макларена» машина лучше в быстрых поворотах. Тем не менее, Макс стал быстрейшим в первом секторе.
Он весь уик-энд очень мотивирован. Его беспокоил Сингапур – не только выступление, но и комментарии. Здесь он показал, что является быстрейшим и лучшим.
Надеюсь, мы хорошо проведем старт и сохраним лидерство. В таком случае Макс сможет контролировать темп более расслабленным образом.
Если станет даже жарче, у «Макларена» преимущество двух комплектов «харда», у нас – только один. Но если гонка пройдет с двумя пит-стопами и мы останемся впереди, то, думаю, можем победить.
Тем не менее, износ покрышек крайне высокий, так что, безусловно, будет тяжело проехать заезд с двумя остановками», – сообщил советник «Ред Булл» в интервью ORF.
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