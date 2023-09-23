Макс Ферстаппен о поуле в Японии: «Никогда не знаешь, насколько хорошо все пройдет»

Макс Ферстаппен считает поул в Японии «фантастикой».

«Сперва хочу сказать большое спасибо фанатам, которые поддерживают нас, и всем, кто страстно любит «Формулу-1».

Пока уик-энд складывается великолепно. Особенно здорово было в квалификации, когда атакуешь изо всех сил. В Сингапуре у нас был плохой уик-энд, но я уже при подготовке [к Гран-при Японии] почувствовал, что на этой трассе все будет хорошо.

На самом деле, никогда не знаешь, насколько хорошо все пройдет, – но [здесь] все в порядке с первого круга. Вы все время стараетесь даже минимально улучшить болид. Оказаться здесь на поуле – это фантастика», – сказал пилот « ».

Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й