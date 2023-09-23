Кристиан Хорнер о поуле Ферстаппена: «Сегодня мы стали свидетелями чего-то особенного»
Кристиан Хорнер в восторге от поула Ферстаппена в Японии.
«Думаю, сегодня мы стали свидетелями чего-то особенного. Когда будете пересматривать последний круг на волшебной доске Энта (Дэвидсона, репортера Sky Sports – Sports.ru), просто обратите внимание на пятый поворот. Этот первый сектор получился невероятно мощным.
Перед последней попыткой Джи-Пи (Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Ферстаппена – Sports.ru) начал заводить его [Макса]: «Давай доведем до 28 секунд [т.е. выйдем из минуты и 29 секунд]». Я сказал Джи-Пи: «Я бы хотел в конце круга увидеть на болиде все четыре колеса».
Первая попытка выглядела достаточно хорошо, чтобы со всем покончить, но затем он [Ферстаппен] снова проехал быстрее. Сегодня все его круги были впечатляющими. Просто умопомрачительное выступление», – сказал босс «Ред Булл».
Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
Хейтеры Хэмилтона сейчас: "Какой же кайф, чемпион известен к лету, а титул оформляется уже в Японии! Вот это настоящие гонки! Спасибо тебе, Господи, что я вижу это своими глазами! Все, кто недоволен, расслабьтесь и получайте удовольствие, это надолго!".
А ведь сколько лет вы успешно притворялись любителями Ф1, а не просто банальными и унылыми хейтерами Льюиса 😄
Парни, смотрите на вещи философски - и это пройдет. До 26 не так далеко, может там что-то поменяется ))