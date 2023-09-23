Кристиан Хорнер о поуле Ферстаппена: «Сегодня мы стали свидетелями чего-то особенного»

Кристиан Хорнер в восторге от поула Ферстаппена в Японии.

«Думаю, сегодня мы стали свидетелями чего-то особенного. Когда будете пересматривать последний круг на волшебной доске Энта (Дэвидсона, репортера Sky Sports – Sports.ru), просто обратите внимание на пятый поворот. Этот первый сектор получился невероятно мощным.

Перед последней попыткой Джи-Пи (Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Ферстаппена – Sports.ru) начал заводить его [ ]: «Давай доведем до 28 секунд [т.е. выйдем из минуты и 29 секунд]». Я сказал Джи-Пи: «Я бы хотел в конце круга увидеть на болиде все четыре колеса».

Первая попытка выглядела достаточно хорошо, чтобы со всем покончить, но затем он [Ферстаппен] снова проехал быстрее. Сегодня все его круги были впечатляющими. Просто умопомрачительное выступление», – сказал босс « ».

Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й