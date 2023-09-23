Кристиан Хорнер о поуле Ферстаппена: «Сегодня мы стали свидетелями чего-то особенного»

Теги Гран-при Японии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Джанпьеро Ламбьязе Авто

Кристиан Хорнер в восторге от поула Ферстаппена в Японии.

«Думаю, сегодня мы стали свидетелями чего-то особенного. Когда будете пересматривать последний круг на волшебной доске Энта (Дэвидсона, репортера Sky Sports – Sports.ru), просто обратите внимание на пятый поворот. Этот первый сектор получился невероятно мощным.

Перед последней попыткой Джи-Пи (Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Ферстаппена – Sports.ru) начал заводить его [Макса]: «Давай доведем до 28 секунд [т.е. выйдем из минуты и 29 секунд]». Я сказал Джи-Пи: «Я бы хотел в конце круга увидеть на болиде все четыре колеса».

Первая попытка выглядела достаточно хорошо, чтобы со всем покончить, но затем он [Ферстаппен] снова проехал быстрее. Сегодня все его круги были впечатляющими. Просто умопомрачительное выступление», – сказал босс «Ред Булл».

Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

20 комментариев

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Фредерик Вассёр
Мы в 100500 раз стали свидетелями самовозной машины.
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Бритва Борисович
Ответ Minuvert
Расслабьтесь и получайте удовольствие, это надолго
Хейтеры Хэмилтона раньше: "Фу, самовозный Люська, фу, во что превратили лучший гоночный чемпионат?! Фу! Восимь лет невозможно смотреть Ф1, восимь лет!!! (в эти 8 лет они включают сезоны 2016 и 2021, когда борьба за титул шла до последнего поворота последней гонки 😂😂😂)
Хейтеры Хэмилтона сейчас: "Какой же кайф, чемпион известен к лету, а титул оформляется уже в Японии! Вот это настоящие гонки! Спасибо тебе, Господи, что я вижу это своими глазами! Все, кто недоволен, расслабьтесь и получайте удовольствие, это надолго!".
А ведь сколько лет вы успешно притворялись любителями Ф1, а не просто банальными и унылыми хейтерами Льюиса 😄
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Paninaro
Ньюи действительно особенный, тут не поспоришь.
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Бритва Борисович
Ответ Minuvert
Я 8 лет смотрел и ждал, пока Макс станет чемпионом. Теперь ждать кому-то другому, это нормально
Ага, и параллельно этому ты все 8 лет повизгивал от хейта к Хэмилтону за самовозность 😄 А теперь за самовоз болеть тебе норм, потому что "вы не понимаете, это другое!" 😄
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Scorpio
Ответ Minuvert
Расслабьтесь и получайте удовольствие, это надолго
хз за что тебя заминусовали, по факту же

Парни, смотрите на вещи философски - и это пройдет. До 26 не так далеко, может там что-то поменяется ))
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Михаил Пивненко
Ничего особенного - разные машины в РедБулл уже более 10 лет.
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Minuvert
Ответ Бритва Борисович
Хейтеры Хэмилтона раньше: "Фу, самовозный Люська, фу, во что превратили лучший гоночный чемпионат?! Фу! Восимь лет невозможно смотреть Ф1, восимь лет!!! (в эти 8 лет они включают сезоны 2016 и 2021, когда борьба за титул шла до последнего поворота последней гонки 😂😂😂) Хейтеры Хэмилтона сейчас: "Какой же кайф, чемпион известен к лету, а титул оформляется уже в Японии! Вот это настоящие гонки! Спасибо тебе, Господи, что я вижу это своими глазами! Все, кто недоволен, расслабьтесь и получайте удовольствие, это надолго!". А ведь сколько лет вы успешно притворялись любителями Ф1, а не просто банальными и унылыми хейтерами Льюиса 😄
Я 8 лет смотрел и ждал, пока Макс станет чемпионом. Теперь ждать кому-то другому, это нормально
+5
-4
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А_что_случилось?
Ответ Minuvert
Я 8 лет смотрел и ждал, пока Макс станет чемпионом. Теперь ждать кому-то другому, это нормально
Золотые Слова. Кхм, Стэтхем?))
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А_что_случилось?
Ответ Paninaro
Ньюи действительно особенный, тут не поспоришь.
Кристиан. Он нечто. И Марко. Создали команду и собрали лучших кадров, Макса.
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Minuvert
Отвечаю Бритве Борисовичу, который добавил меня в ЧС. Я НИКОГДА не упоминал в одном предложении "Хэмилтона" и "самовоз". Можете перечитать все мои комментарии, в перерывах между своими повизгиваниями. И, кстати, болею я за пилота, а не за команду или болид
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Minuvert
Ответ А_что_случилось?
Золотые Слова. Кхм, Стэтхем?))
Спасибо, но я ещё не настолько познал Дзен)
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