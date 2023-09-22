Ландо Норрис о том, что Расселл отнес его к фаворитам Гран-при Японии: «Джордж вообще видел остальную часть сезона?»

Ландо Норрис отреагировал на прогноз Джорджа Расселла.

Пилот « » назвал коллегу из «Макларена» одним из претендентов на успех на Гран-при Японии.

«Ландо потенциально является одним из фаворитов уик-энда, учитывая то, как «Макларен» проявляет себя на высоких скоростях», – заявил Джордж в четверг.

После двух пятничных сессий Норрис ответил на слова Расселла.

«Он вообще видел остальную часть сезона? Он смотрит гонки?» – сказал гонщик «Макларена» с улыбкой.

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