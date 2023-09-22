Ландо Норрис о том, что Расселл отнес его к фаворитам Гран-при Японии: «Джордж вообще видел остальную часть сезона?»

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис отреагировал на прогноз Джорджа Расселла.

Пилот «Мерседеса» назвал коллегу из «Макларена» одним из претендентов на успех на Гран-при Японии.

«Ландо потенциально является одним из фаворитов уик-энда, учитывая то, как «Макларен» проявляет себя на высоких скоростях», – заявил Джордж в четверг.

После двух пятничных сессий Норрис ответил на слова Расселла.

«Он вообще видел остальную часть сезона? Он смотрит гонки?» – сказал гонщик «Макларена» с улыбкой.

Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й

Ландо Норрис: «Отставание «Макларена» от «Ред Булл» одно из самых маленьких, но машина «гуляет»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LeChat Ostrowski
нет, он ищет везде gap, поэтому мало, что видит вокруг ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий