Ландо Норрис о том, что Расселл отнес его к фаворитам Гран-при Японии: «Джордж вообще видел остальную часть сезона?»
Ландо Норрис отреагировал на прогноз Джорджа Расселла.
Пилот «Мерседеса» назвал коллегу из «Макларена» одним из претендентов на успех на Гран-при Японии.
«Ландо потенциально является одним из фаворитов уик-энда, учитывая то, как «Макларен» проявляет себя на высоких скоростях», – заявил Джордж в четверг.
После двух пятничных сессий Норрис ответил на слова Расселла.
«Он вообще видел остальную часть сезона? Он смотрит гонки?» – сказал гонщик «Макларена» с улыбкой.
Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й
Ландо Норрис: «Отставание «Макларена» от «Ред Булл» одно из самых маленьких, но машина «гуляет»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
1 комментарий