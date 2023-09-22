Серхио Перес: «В первой практике возникли проблемы с балансом машины»

Перес объяснил причины отставания от Ферстаппена в практиках на «Сузуке».

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что у него возникли трудности с поиском оптимального баланса машины.

«В первой практике у нас возникла проблема с балансом машины. Во второй практике мы постарались его немного улучшить. Думаю, теперь мы достаточно хорошо понимаем, в каком направлении должны двигаться.

Дела здесь определенно идут намного лучше, чем в предыдущий уик-энд, это радует. Я с нетерпением жду завтрашнюю квалификацию, ведь износ шин на этой трасс, как кажется, очень высокий. Особенно в условиях жаркой погоды, которую мы ожидаем. Но я думаю, что мы должны сильно выступить и в квалификации, и в гонке», – рассказал .

В «Ф-1» опять воюют с гибкими крыльями. Но почему они каждый год возвращаются? У них внутри правда поролон?