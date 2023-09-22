Руководитель «Астон Мартин»: «Если сможем попасть в третий сегмент квалификации двумя машинами, это станет хорошим достижением»

В «Астон Мартин» надеются попасть в топ-10 в квалификации к Гран-при Японии.

Руководитель « » Майк Крак подвел итоги пятничных свободных заездов и рассказал о целях на субботнюю квалификацию.

«Сессии прошли для нас нормально. Мы постарались минимизировать количество тестовых вещей, потому что здесь гонщикам требуется больше времени, чтобы войти в оптимальный ритм.

Все прошло хорошо, мы уверены в себе и готовы двигаться дальше. Машина работала неплохо, оба наших гонщика остались в достаточной степени довольны.

Если мы сможем попасть в третий сегмент квалификации двумя машинами, с учетом предыдущих гонок это станет хорошим достижением. Если сможем попасть одной машиной в топ-5 – это уже будет просто мечта», – рассказал Крак.

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