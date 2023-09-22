Руководитель «Астон Мартин»: «Если сможем попасть в третий сегмент квалификации двумя машинами, это станет хорошим достижением»

Теги Гран-при Японии Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

В «Астон Мартин» надеются попасть в топ-10 в квалификации к Гран-при Японии.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подвел итоги пятничных свободных заездов и рассказал о целях на субботнюю квалификацию.

«Сессии прошли для нас нормально. Мы постарались минимизировать количество тестовых вещей, потому что здесь гонщикам требуется больше времени, чтобы войти в оптимальный ритм.

Все прошло хорошо, мы уверены в себе и готовы двигаться дальше. Машина работала неплохо, оба наших гонщика остались в достаточной степени довольны.

Если мы сможем попасть в третий сегмент квалификации двумя машинами, с учетом предыдущих гонок это станет хорошим достижением. Если сможем попасть одной машиной в топ-5 – это уже будет просто мечта», – рассказал Крак.

В «Ф-1» опять воюют с гибкими крыльями. Но почему они каждый год возвращаются? У них внутри правда поролон?

6 комментариев

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Дмитрий Фурсов
Не особо сомневаюсь в том, что Алонсо попадет, поэтому все вопросы к днарю во второй машине
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Vano32rus
Это он про Стролла, который может и во второй сегмент не пройти
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Фредерик Вассёр
Буквально 6 месяцев назад в комментариях обсуждали, что Aston Martin обойдёт в кубке конструкторов Ferrari и Mercedes-Benz. На дворе сентябрь. Надеемся попасть в третий сегмент. 😄
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VladimirGol
У Стролла задача, за полторы минуты до конца второго сегмента, попадать в десятку, и свернуть в отбойник.
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Grigpar
Высокие цели, что и сказать. :))
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