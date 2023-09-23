Гран-при Японии-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Сузука
23 сентября 2023 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.30,267 (12 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,240 (15)
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,288 (14)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,737 (11)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,755 (19)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,870 (19)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,892 (12)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,238 (9)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,282 (15)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,401 (14)
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,432 (14)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,613 (15)
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,657 (13)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,684 (17)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,712 (12)
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,735 (12)
17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,781 (17)
18. Алекс Албон («Уильямс») +1,846 (11)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,887 (18)
20. Пьер Гасли («Альпин») +1,932 (14)
Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й
Гран-при Японии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й
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