Кевин Магнуссен: «Не припомню, когда мне последний раз приходилось столь упорно биться за один балл»

Магнуссен остался доволен попаданием в топ-10 на Гран-при Сингапура.

Пилот « » сумел занять 10-е место в прошедшей гонки, воспользовавшись шансом, который возник из-за жесткой борьбы на трассе между Алексом Албоном и Серхио Пересом.

«Я очень рад результату, это было жесткое сражение – не припомню, когда мне последний раз приходилось столь упорно биться за один балл.

Но я очень, очень хотел попасть в очковую зону после отличной квалификации – если бы после такой квалификации мы не заработали очков, это стало бы большим разочарованием.

Мы получили шанс и воспользовались им. Мы были готовы воспользоваться возможностью, если она представится. А это как раз то, о чем я всегда говорю. Перед началом гонок мы понимаем, что наш гоночный темп будет не слишком хорош, что у нас не лучшая ситуация с износом шин, и поэтому мы просто должны быть готовы воспользоваться возможностью, если таковая представится, и это мы и сделали», – рассказал .

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