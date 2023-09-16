Ландо Норрис о том, как попасть на подиум в Сингапуре: «Первый круг, море машин безопасности, пит-стопы»

Ландо Норрис придумал, как попасть на подиум на Гран-при Сингапура.

«Первый круг, море машин безопасности, пит-стопы. С точки зрения гонки и обгонов, подобное практически невозможно. Сложно сказать, но многое непонятно в вопросе деградации шин. Не думаю, что кто-то реально проехал 10, 12, 15 кругов подряд. Так что нам многое предстоит выяснить.

Возможно, нам не хватит темпа, чтобы бороться с « ». У « » всегда довольно высокий гоночный темп, так что сдерживать позади [Хэмилтона] и пару других пилотов, вероятно, будет трудной задачей», – сказал .

Также Норрис рассказал подробнее о том, как застал аварию пилота « » Ланса Стролла в первом сегменте квалификации.

«Я не видел, что произошло или что-нибудь еще. Если кто-то попадает в аварию на этом участке, то инцидент будет серьезным. Было приятно увидеть, как он [Стролл] выпрыгнул из болида и что с ним все было в порядке, потому что это очень неприятное место для аварии.

Самым опасным, возможно, было среагировать на все обломки и отлетевшее колесо – и на саму машину, конечно. Но я постарался сделать все, что было в моих силах».

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10