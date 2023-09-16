Тото Вольфф: «Среди конкурентов никакого «Ред Булл» – завтра будет потрясающая гонка»

Тото Вольфф ждет в Сингапуре «одну из самых захватывающих гонок».

«Думаю, было действительно здорово превзойти самих себя. Это трасса подходит «Феррари», и то, что мы благодаря Джорджу [Расселлу] смогли подобраться так близко, – фантастика, как и то, что оба наших болида в первой шестерке. Среди конкурентов никакого « » – завтра будет потрясающая гонка.

По-моему, нужно оставаться скромными. Мы стартуем со второго и пятого места. Надеюсь, в гонке не будет один пит-стоп, легкая прогулка и простая поездка в закат, а наоборот, это будет одна из самых захватывающих гонок, где за победу будут бороться первые шесть мест», – сказал руководитель « ».

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10