Тото Вольфф: «Среди конкурентов никакого «Ред Булл» – завтра будет потрясающая гонка»

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф ждет в Сингапуре «одну из самых захватывающих гонок».

«Думаю, было действительно здорово превзойти самих себя. Это трасса подходит «Феррари», и то, что мы благодаря Джорджу [Расселлу] смогли подобраться так близко, – фантастика, как и то, что оба наших болида в первой шестерке. Среди конкурентов никакого «Ред Булл» – завтра будет потрясающая гонка.

По-моему, нужно оставаться скромными. Мы стартуем со второго и пятого места. Надеюсь, в гонке не будет один пит-стоп, легкая прогулка и простая поездка в закат, а наоборот, это будет одна из самых захватывающих гонок, где за победу будут бороться первые шесть мест», – сказал руководитель «Мерседеса».   

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10

4 комментария

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Муса Баркин
Да!!! Завтра будет заруба!!
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Gonshic
да ладно, первая шестерка на радостях уберет друг друга и отдаст победу сами знаете кому, хахаха
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