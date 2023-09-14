Лиам Лоусон: «Попробовав «Ф-1» на вкус могу сказать, что влюбился в нее, и вряд ли теперь для себя соглашусь на меньшее, чем постоянное место»

Пилот « » рассказал, что хотел бы получить постоянное место в «Формуле-1» на следующий сезон.

По словам Лоусона, получив шанс в этом году он понял, чем является «Ф-1», и теперь не хочет от этого отказываться.

Лоусон временно выступает за «Альфа Таури», заменяя травмированного . По последней информации, австралиец может пропустить больше запланированного и вернуться не на Гран-при Катара, а позже.

«Думаю, сейчас мне просто нужно стараться выжимать максимум из ситуации, а там посмотрим. Очевидно, что нечасто появляется возможность начать выступать в «Формуле-1» – сейчас у меня есть такая возможность, и мне нужно постараться выжать из нее максимум.

Я бы сказал что сейчас, попробовав «Ф-1» на вкус я могу сказать, что влюбился в нее, и вряд ли теперь я для себя соглашусь на меньшее, чем постоянное место».

На Гран-при Сингапура Лоусон привез своих родителей – объяснив, что именно этот этап с детства вызывал у него особые чувства:

«Думаю, мне всегда нравился этот этап, потому что это ночная гонка. С тех пор, как мне исполнилось семь, отец чуть ли не каждый год обещал мне, что мы вместе съездим на Гран-при Сингапура. Но так и не сложилось. А в этот уик-энд он и правда приедет на Гран-при. Так что в этот раз мои родители посмотрят гонку вместе.

Я готовился к этой гонке, гоняя под солнцем, проводил много времени на жаре, тренировался с некомфортных условиях, одевшись как можно теплее, чтобы попытаться как можно лучше подготовиться», – рассказал Лоусон.

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?