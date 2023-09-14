Директор «Астон Мартин» по производительности: «Вернуться на 2-е место – цель на 2023 год. Это смело»

Том Маккаллоу поставил амбициозную цель перед «Астон Мартин» на сезон-2023.

В начале сентября команда впервые в нынешнем году опустилась на четвертую строчку в Кубке конструкторов.

«Цель – постараться вернуться на второе место в чемпионате конструкторов. Это смело, у нас мощные конкуренты. «Мерседес» сильно провел несколько , у « » был лучшая гонка сезона в Монце, у себя дома.

Мы надеемся, что выступим сильнее на предстоящих трассах с высоким уровнем прижимной силы. Разрывы на данной стадии сезона малы, и все зависит от того, кто привезет больше обновлений, кто лучше проявит себя по ходу уик-энда – это касается и операционной работы команды, и выступлений гонщиков», – сказал директор «Астон Мартин» по производительности болида.

Коллектив из Сильверстоуна проигрывает 56 очков « » и 11 – «Феррари».

«Астон Мартин» впервые в сезоне опустился на 4-е место в Кубке конструкторов

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