«Он остается». Мир выложил фото с Марком Маркесом в форме «Хонды» MotoGP
Чемпион MotoGP 2020 года Хоан Мир намекнул на то, что его напарник Марк Маркес продолжит выступать за «Хонду».
Испанец выложил фотографию с соотечественником в цветах команды.
«Он остается», – написал Хоан.
Ранее шестикратный чемпион премьер-класса заявил, что примет решение в ближайшие недели. У Маркеса есть «три четких плана», испанская пресса утверждала, что Марк близок к переходу в «Грезини» в 2024 году.
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Фото: соцсети Хоана Мира
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