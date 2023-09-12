«Он остается». Мир выложил фото с Марком Маркесом в форме «Хонды» MotoGP

Чемпион MotoGP 2020 года Хоан Мир намекнул на то, что его напарник Марк Маркес продолжит выступать за « ».

Испанец выложил фотографию с соотечественником в цветах команды.

«Он остается», – написал Хоан.

Ранее шестикратный чемпион премьер-класса заявил, что примет решение в ближайшие недели. У Маркеса есть «три четких плана», испанская пресса утверждала, что Марк близок к переходу в «Грезини» в 2024 году.

MotoGP. Марк Маркес определится с командой в ближайшие недели: «Есть 3 четких плана. С новым байком «Хонды» те же проблемы»

Пике выложил фотографию с Неймаром: «Он остается»

Фото: соцсети Хоана Мира