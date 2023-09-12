«Он остается». Мир выложил фото с Марком Маркесом в форме «Хонды» MotoGP

Теги возможные переходы чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Марк Маркес Хоан Мир Авто

Чемпион MotoGP 2020 года Хоан Мир намекнул на то, что его напарник Марк Маркес продолжит выступать за «Хонду».

Испанец выложил фотографию с соотечественником в цветах команды.

«Он остается», – написал Хоан.

Ранее шестикратный чемпион премьер-класса заявил, что примет решение в ближайшие недели. У Маркеса есть «три четких плана», испанская пресса утверждала, что Марк близок к переходу в «Грезини» в 2024 году.

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Фото: соцсети Хоана Мира

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