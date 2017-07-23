Пике выложил фотографию с Неймаром: «Он остается»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал в твиттере фотографию c партнером по команде Неймаром.

Пике сопроводил снимок подписью: «Он остается».

В последние дни активно обсуждается возможный переход Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Сегодня сообщалось, что переговоры Неймара и «Барселоны» прошли неудачно.

Пике инициировал встречу игроков «Барселоны» с Неймаром