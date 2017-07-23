Пике выложил фотографию с Неймаром: «Он остается»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал в твиттере фотографию c партнером по команде Неймаром.
Пике сопроводил снимок подписью: «Он остается».
В последние дни активно обсуждается возможный переход Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Сегодня сообщалось, что переговоры Неймара и «Барселоны» прошли неудачно.
Пике инициировал встречу игроков «Барселоны» с Неймаром
Se queda. pic.twitter.com/RtPHUr9iTH— Gerard Piqué (@3gerardpique) 23 июля 2017 г.
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