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    Пике выложил фотографию с Неймаром: «Он остается»

    Теги ПСЖ Барселона Жерар Пике примера Испания фото Неймар

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал в твиттере фотографию c партнером по команде Неймаром.

    Пике сопроводил снимок подписью: «Он остается».

    В последние дни активно обсуждается возможный переход Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Сегодня сообщалось, что переговоры Неймара и «Барселоны» прошли неудачно.

    Пике инициировал встречу игроков «Барселоны» с Неймаром

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