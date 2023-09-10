Нико Росберг: «Не знаю, что случилось со Строллом – но «Астон Мартин» не может позволить себе гонщика, который так сильно отстает от напарника»

Чемпион «Формулы-1» высказался о выступлениях в нынешнем сезоне.

Росберг считает, что если Стролл не улучшит свои выступления и результаты, то в руководстве «Астон Мартин», несмотря на очевидность ситуации, будут обязаны задуматься о поиске нового напарника для .

«Я правда не знаю что случилось со Строллом, ведь он очень хороший гонщик. В начале этого сезона он показал, что способен показывать близкие к Алонсо результаты. Мне кажется, что в долгосрочной перспективе « » не может позволить себе наличие гонщика, который так сильно отстает от напарника.

Так что, либо Ланс вернется на тот уровень, на котором способен выступать и на котором должен находиться, либо «Астон Мартин» придется задуматься о том, стоит ли оставлять его на роли второго пилота.

Потому что второй пилот также должен как-то поддавливать Алонсо. Да и работа над настройками болида идет намного лучше, когда в нее вовлечены два пилота. Динамика полностью меняется. Поэтому для команды важно наличие двух быстрых гонщиков», – рассказал Росберг.

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