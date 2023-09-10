Нико Росберг: «Не знаю, что случилось со Строллом – но «Астон Мартин» не может позволить себе гонщика, который так сильно отстает от напарника»
Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг высказался о выступлениях Ланса Стролла в нынешнем сезоне.
Росберг считает, что если Стролл не улучшит свои выступления и результаты, то в руководстве «Астон Мартин», несмотря на очевидность ситуации, будут обязаны задуматься о поиске нового напарника для Фернандо Алонсо.
«Я правда не знаю что случилось со Строллом, ведь он очень хороший гонщик. В начале этого сезона он показал, что способен показывать близкие к Алонсо результаты. Мне кажется, что в долгосрочной перспективе «Астон Мартин» не может позволить себе наличие гонщика, который так сильно отстает от напарника.
Так что, либо Ланс вернется на тот уровень, на котором способен выступать и на котором должен находиться, либо «Астон Мартин» придется задуматься о том, стоит ли оставлять его на роли второго пилота.
Потому что второй пилот также должен как-то поддавливать Алонсо. Да и работа над настройками болида идет намного лучше, когда в нее вовлечены два пилота. Динамика полностью меняется. Поэтому для команды важно наличие двух быстрых гонщиков», – рассказал Росберг.
Алонсо безусловно хорош, но не настолько, чем даже слабомотивированный Феттель, если уже через Лэнса сравнивать.
Лоуренсу пора принимать сложное решение и искать кого-то побыстрее.