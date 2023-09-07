Чемпион MotoGP Баньяя допущен к Гран-при Сан-Марино после серьезной аварии в Барселоне

Чемпион и лидер текущего сезона MotoGP Франческо Баньяя выступит на -Марино.

На этапе в Барселоне пилот «Дукати» попал в серьезную аварию на старте, в результате чего получил многочисленные ушибы.

Врачи допустили Франческо к гонке в Мизано. Его напарник Энеа Бастианини, поучаствовавший в массовом завале на , пропустит три этапа.

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MotoGP. Бастианини пропустит 3 Гран-при после перелома. Из-за травм гонщик «Дукати» не выступил в 5 первых гонках сезона