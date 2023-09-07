Чемпион MotoGP Баньяя допущен к Гран-при Сан-Марино после серьезной аварии в Барселоне

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Гран-при Каталонии MotoGP Гран-при Сан-Марино MotoGP Франческо Баньяя Здоровье Энеа Бастианини Авто

Чемпион и лидер текущего сезона MotoGP Франческо Баньяя выступит на Гран-при Сан-Марино.

На этапе в Барселоне пилот «Дукати» попал в серьезную аварию на старте, в результате чего получил многочисленные ушибы.

Врачи допустили Франческо к гонке в Мизано. Его напарник Энеа Бастианини, поучаствовавший в массовом завале на Гран-при Каталонии, пропустит три этапа.

Чемпион мира по мотогонкам упал с байка под колеса сопернику – и ему проехали по ноге. Объем травм – 🤯

MotoGP. Бастианини пропустит 3 Гран-при после перелома. Из-за травм гонщик «Дукати» не выступил в 5 первых гонках сезона

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий