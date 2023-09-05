MotoGP. Бастианини пропустит 3 Гран-при после перелома. Из-за травм гонщик «Дукати» не выступил в 5 первых гонках сезона

« » объявила, что Энеа Бастианини вновь выбыл.

На Гран-при Каталонии Бастианини попал в массовый завал и сломал лодыжку и руку. Команда сообщила, что итальянец перенес две операции и не выступит на -Марино, Индии и Японии.

Ранее Бастианини пропустил стартовые пять гонок из-за травм.

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