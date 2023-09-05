MotoGP. Бастианини пропустит 3 Гран-при после перелома. Из-за травм гонщик «Дукати» не выступил в 5 первых гонках сезона

Теги результаты Дукати чемпионат мира MotoGP Гран-при Японии MotoGP Гран-при Каталонии MotoGP Гран-при Сан-Марино MotoGP Здоровье Энеа Бастианини Авто

«Дукати» объявила, что Энеа Бастианини вновь выбыл.

На Гран-при Каталонии Бастианини попал в массовый завал и сломал лодыжку и руку. Команда сообщила, что итальянец перенес две операции и не выступит на Гран-при Сан-Марино, Индии и Японии.

Ранее Бастианини пропустил стартовые пять гонок из-за травм.

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1 комментарий

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langenbrunner2707
Просто кошмарный сезон для Бестии.
Жаль конечно.И это после отличного дебютного,и классного прошлого.
Совсем пока в Дукати непруха.
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