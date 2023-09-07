Гельмут Марко ответил Вольффу: «Википедия» – один из самых читаемых ресурсов. Пока «Мерседес» не является серьезным соперником, он не беспокоит «Ред Булл»
Гельмут Марко отреагировал на высказывание Тото Вольффа о рекордах и «Википедии».
Ранее исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что достижения «Ред Булл» и Макса Ферстаппена – «для «Википедии», которую «никто не читает».
«Википедия» – один из самых читаемых ресурсов, может, кто-то скажет Вольффу.
Вот в чем разница между нашими командами. Мы заняты тем, чтобы самим выступать как можно лучше. Мы делаем свое дело и не выдумываем истории, как они. Мы не беспокоимся по поводу «Мерседеса», пока он не является серьезным соперником», – заявил советник «Ред Булл» в эфире ServusTV.
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