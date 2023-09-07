Гельмут Марко ответил Вольффу: «Википедия» – один из самых читаемых ресурсов. Пока «Мерседес» не является серьезным соперником, он не беспокоит «Ред Булл»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко отреагировал на высказывание Тото Вольффа о рекордах и «Википедии».

Ранее исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что достижения «Ред Булл» и Макса Ферстаппена – «для «Википедии», которую «никто не читает».

«Википедия» – один из самых читаемых ресурсов, может, кто-то скажет Вольффу.

Вот в чем разница между нашими командами. Мы заняты тем, чтобы самим выступать как можно лучше. Мы делаем свое дело и не выдумываем истории, как они. Мы не беспокоимся по поводу «Мерседеса», пока он не является серьезным соперником», – заявил советник «Ред Булл» в эфире ServusTV.

Тото Вольфф о рекорде Ферстаппена: «Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает»

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7 комментариев

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Биомеханоид
Дед с батей сцепились
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Алексей Ильин
Ну Тотошка тут фигню сказанул, здесь не поспорить.
+6
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Рнпрл Аари
О даааа. От Доктора я ждал мощной ответки, клал он на политкорректность))))
+7
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TesterCP
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irs118return
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какой же дед красавец, воткнул по самое небалуй
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White Pardus
Норм срач, Либерти в восторге)
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sir_shir
Ответ Алексей Ильин
Ну Тотошка тут фигню сказанул, здесь не поспорить.
Это проф деформация от чрезмерного общения с одним пилотом, речи которого славятся яркой бредятиной
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