Гельмут Марко ответил Вольффу: «Википедия» – один из самых читаемых ресурсов. Пока «Мерседес» не является серьезным соперником, он не беспокоит «Ред Булл»

Гельмут Марко отреагировал на высказывание Тото Вольффа о рекордах и «Википедии».

Ранее исполнительный директор « » заявил, что достижения «Ред Булл» и – «для «Википедии», которую «никто не читает».

«Википедия» – один из самых читаемых ресурсов, может, кто-то скажет Вольффу.

Вот в чем разница между нашими командами. Мы заняты тем, чтобы самим выступать как можно лучше. Мы делаем свое дело и не выдумываем истории, как они. Мы не беспокоимся по поводу «Мерседеса», пока он не является серьезным соперником», – заявил советник «Ред Булл» в эфире ServusTV.

Тото Вольфф о рекорде Ферстаппена: «Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает»

Мартин Брандл: «Разочарован, что Хэмилтон и Вольфф принизили рекорды «Ред Булл»