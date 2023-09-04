Карлос Сайнс о попытке ограбления: «Главное, что все мы в порядке, это останется лишь неприятной историей»

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Карлос Сайнс прокомментировал неудавшееся ограбление.

После подиума на Гран-при Италии у пилота «Феррари» отобрали дорогие часы в центре Милана. Сайнс с помощью прохожих смог остановить грабителей и вернуть аксессуар.

«Как многие уже знают, вчера с нами случился досадный инцидент в Милане. Главное, что все мы в порядке, и это останется лишь неприятной историей.

Большое спасибо всем, кто вчера помог, полиции Милана за быстрое вмешательство, и спасибо за все ваши сообщения», – написал Карлос в соцсетях.

Сайнс с помощью прохожих вернул часы, украденные после подиума на Гран-при Италии

Сайнс – лучший гонщик Гран-при Италии, Албон – 3-й, Боттас – 6-й по версии The Race

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.D.K
Ответ Michael_Monza
Вот он, европейский сад, где все приветливые и вежливые - просвещенная европа.
Вы правы, у нас такое невозможно представить))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Volodya_A
Ответ mr.D.K
Вы правы, у нас такое невозможно представить))
В нашем центре Милана - конечно нет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий