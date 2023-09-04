Карлос Сайнс о попытке ограбления: «Главное, что все мы в порядке, это останется лишь неприятной историей»

Карлос Сайнс прокомментировал неудавшееся ограбление.

После подиума на Гран-при Италии у пилота « » отобрали дорогие часы в центре Милана. Сайнс с помощью прохожих смог остановить грабителей и вернуть аксессуар.

«Как многие уже знают, вчера с нами случился досадный инцидент в Милане. Главное, что все мы в порядке, и это останется лишь неприятной историей.

Большое спасибо всем, кто вчера помог, полиции Милана за быстрое вмешательство, и спасибо за все ваши сообщения», – написал в соцсетях.

Сайнс с помощью прохожих вернул часы, украденные после подиума на Гран-при Италии

Сайнс – лучший гонщик Гран-при Италии, Албон – 3-й, Боттас – 6-й по версии The Race