Сайнс – лучший гонщик Гран-при Италии, Албон – 3-й, Боттас – 6-й по версии The Race

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Италии.

Эксперт Эдд Стро после каждого этапа распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления на протяжении всего уик-энда.

Лучшим признан обладатель звания «гонщик дня» по версии болельщиков – пилот «Феррари» стартовал с поула и финишировал третьим. Победитель гонки из «Ред Булл» расположился на второй строчке, лидер « » Алекс Албон – на третьей.

, принесший «Альфа Ромео» одно очко, обогнал в рейтинге , обеспечившего «Ред Булл» дубль, и занял шестое место. Сражавшийся с Сайнсом напарник Шарль Леклер стал пятым, а пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не попал в топ-10.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Италии (The Race)

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Алекс Албон («Уильямс»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

7. Серхио Перес («Ред Булл»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Юки Цунода («Альфа Таури»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

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