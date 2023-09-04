Сайнс – лучший гонщик Гран-при Италии, Албон – 3-й, Боттас – 6-й по версии The Race
Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Италии.
Эксперт Эдд Стро после каждого этапа распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления на протяжении всего уик-энда.
Лучшим признан обладатель звания «гонщик дня» по версии болельщиков Карлос Сайнс – пилот «Феррари» стартовал с поула и финишировал третьим. Победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» расположился на второй строчке, лидер «Уильямса» Алекс Албон – на третьей.
Валттери Боттас, принесший «Альфа Ромео» одно очко, обогнал в рейтинге Серхио Переса, обеспечившего «Ред Булл» дубль, и занял шестое место. Сражавшийся с Сайнсом напарник Шарль Леклер стал пятым, а пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не попал в топ-10.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Италии (The Race)
Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии
Что случилось на Гран-при Италии: «Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил
Каждый раз радуют эти совершенно рандомные расстановки, свежий взгляд, прям. :)