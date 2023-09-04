Сайнс – лучший гонщик Гран-при Италии, Албон – 3-й, Боттас – 6-й по версии The Race

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Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Италии.

Эксперт Эдд Стро после каждого этапа распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления на протяжении всего уик-энда.

Лучшим признан обладатель звания «гонщик дня» по версии болельщиков Карлос Сайнс – пилот «Феррари» стартовал с поула и финишировал третьим. Победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» расположился на второй строчке, лидер «Уильямса» Алекс Албон – на третьей.

Валттери Боттас, принесший «Альфа Ромео» одно очко, обогнал в рейтинге Серхио Переса, обеспечившего «Ред Булл» дубль, и занял шестое место. Сражавшийся с Сайнсом напарник Шарль Леклер стал пятым, а пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не попал в топ-10.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Италии (The Race)

1. Карлос Сайнс («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Алекс Албон («Уильямс»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
7. Серхио Перес («Ред Булл»)
8. Ландо Норрис («Макларен»)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
10. Оскар Пиастри («Макларен»)
11. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Эстебан Окон («Альпин»)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Юки Цунода («Альфа Таури»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Что случилось на Гран-при Италии: «Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил

10 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Великий Алонсо
Лучший пилот гонки это Фернандо Алонсо, как и обычно. Астон Мартин на этой трассе были 9-й командой пелетона, но Алонсо умудрился приехать в очки.
Ага, Астон Мартин 9й болид пелетона, а Албон на самовозе гоняет. На таком Уильямсе Алонсо взял бы чашку ещё на предсезонных тестах
+9
0
+9
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Владимир В.
Ладно Макс второй, но Чеко седьмой? Он сделал в гонке больше чем Макс. За что Расселу 4 дали?
+10
-2
+8
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DelNord
В этом году самые интересные новости - это рейтинги пилотов.
Каждый раз радуют эти совершенно рандомные расстановки, свежий взгляд, прям. :)
+5
-1
+4
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Тимур Кокоев
Ответ Великий Алонсо
Лучший пилот гонки это Фернандо Алонсо, как и обычно. Астон Мартин на этой трассе были 9-й командой пелетона, но Алонсо умудрился приехать в очки.
Ты вообще нормальная?
+5
-1
+4
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Kemal Gul
Ответ Владимир В.
Ладно Макс второй, но Чеко седьмой? Он сделал в гонке больше чем Макс. За что Расселу 4 дали?
Рейтинг составляется по итогам ВСЕГО уикенда. За что Переса выше ставить? За то, что проиграл квалу не только двум фурам, но и Расселу, в то время как Макс вторым стартовал? Или за три отыгранных позиции в гонке на доминирующем болиде? Ну так если бы он и на это был не способен, гнать его надо было бы сразу. А Джордж отлично отквалился и приехал так высоко, как мог. До РБ и Феррари очевидно не достать
+3
-1
+2
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Kemal Gul
Ответ Орбит Орбит
ты из того мира где Уильямс по определению медленнее всех?
Нет, я из того мира, в котором Албон в одиночку тащит Уильямс на 7 место в кубке конструкторов. И ГП Италии он уж точно провёл лучше Алонсо
+2
-1
+1
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White Pardus
Ответ Тимур Кокоев
Ты вообще нормальная?
нет, но ей можно)
+1
-1
0
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