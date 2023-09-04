Энтони Дэвидсон: «Авария с Хэмилтоном в Монце многому научила Ферстаппена, он блестяще сработал с Сайнсом»
Энтони Дэвидсон рассказал, как Макс Ферстаппен учится на своих ошибках.
По мнению эксперта Sky Sports и бывшего пилота «Формулы-1», гонщик «Ред Булл» извлек уроки из столкновения с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» на Гран-при Италии-2021. В последней гонке в Монце двукратный чемпион действовал разумнее в борьбе с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом и в итоге одержал рекордную победу.
«Чтобы иметь реалистичные шансы проехать по внешней [в первом повороте], надо передними колесами поравняться с передними колесами другой машины.
[Борьба с Сайнсом] очень напоминает 2021 год, Макс против Льюиса. Тогда Макс проехал по внешней и не стал отступать. Я считаю, та ситуация многому научила Макса.
И что он делает? Жмет на тормоз, отступает и ждет нового шанса. Блестящая работа», – признался Дэвидсон.
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