Энтони Дэвидсон: «Авария с Хэмилтоном в Монце многому научила Ферстаппена, он блестяще сработал с Сайнсом»

Теги Гран-при Италии Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Энтони Дэвидсон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Энтони Дэвидсон рассказал, как Макс Ферстаппен учится на своих ошибках.

По мнению эксперта Sky Sports и бывшего пилота «Формулы-1», гонщик «Ред Булл» извлек уроки из столкновения с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» на Гран-при Италии-2021. В последней гонке в Монце двукратный чемпион действовал разумнее в борьбе с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом и в итоге одержал рекордную победу.

«Чтобы иметь реалистичные шансы проехать по внешней [в первом повороте], надо передними колесами поравняться с передними колесами другой машины.

[Борьба с Сайнсом] очень напоминает 2021 год, Макс против Льюиса. Тогда Макс проехал по внешней и не стал отступать. Я считаю, та ситуация многому научила Макса.

И что он делает? Жмет на тормоз, отступает и ждет нового шанса. Блестящая работа», – признался Дэвидсон.

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс превзошел мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
allengosta2017
Так а смысл тут был Максу бороться до последнего? Чемпионат он выиграл, в 2021 другая ситуация была
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий