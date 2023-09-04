Энтони Дэвидсон: «Авария с Хэмилтоном в Монце многому научила Ферстаппена, он блестяще сработал с Сайнсом»

Энтони Дэвидсон рассказал, как Макс Ферстаппен учится на своих ошибках.

По мнению эксперта Sky Sports и бывшего пилота «Формулы-1», гонщик «Ред Булл» извлек уроки из столкновения с из « » на -2021. В последней гонке в Монце двукратный чемпион действовал разумнее в борьбе с пилотом « » и в итоге одержал рекордную победу.

«Чтобы иметь реалистичные шансы проехать по внешней [в первом повороте], надо передними колесами поравняться с передними колесами другой машины.

[Борьба с Сайнсом] очень напоминает 2021 год, Макс против Льюиса. Тогда Макс проехал по внешней и не стал отступать. Я считаю, та ситуация многому научила Макса.

И что он делает? Жмет на тормоз, отступает и ждет нового шанса. Блестящая работа», – признался Дэвидсон.

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