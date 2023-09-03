Карлос Сайнс о сражении с Леклером: «Настоящая борьба на пределе – и мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновения»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Италии, поделившись впечатлениями от сражения с напарником за место на подиуме.
«Честно говоря, я не уверен в том, что слово веселье подходит тут как определение – но да, это была очень тяжелая борьба, в которой я выложился на максимуме. Возможно, из-за необходимости так сильно выкладываться и атаковать, особенно в начале отрезков, в итоге я поплатился повышенным износом шин, и в конце отрезков мое положение становилось уязвимым.
Но я должен был попробовать. Это был тот день, когда нужно было обязательно попробовать добиться успеха, выложиться на абсолютном максимуме и постараться победить, опередив «Ред Булл». В итоге я попал на подиум, и мне довольно долго удавалось удерживать пилотов «Ред Булл» позади.
Я сочувствую Фреду Вассеру и команде – должно быть, им на пит-уолл было тяжело смотреть за нашим сражением (с Леклером). Но я думаю, что это была настоящая борьба на пределе, в которой напарники с уважением относились друг к другу, и мне кажется, мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновения между собой, и в итоге финишировали на третьем и четвертом месте», – рассказал Сайнс.
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Был опасный момент, но видно же было, что до последнего Леклер не душил, Сайнс справился и молодец, хоть разбавили скучную гонку. Редкое чувство, когда не зря гонку посмотрел полностью
Вы уверены, что я требовал доказывать какой-то мифический уровень мне, а не своему руководству, с которым мифические гонщики припираются? Если да, то соболезную вашим близким)