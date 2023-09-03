Карлос Сайнс о сражении с Леклером: «Настоящая борьба на пределе – и мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновения»

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Италии, поделившись впечатлениями от сражения с напарником за место на подиуме.

«Честно говоря, я не уверен в том, что слово веселье подходит тут как определение – но да, это была очень тяжелая борьба, в которой я выложился на максимуме. Возможно, из-за необходимости так сильно выкладываться и атаковать, особенно в начале отрезков, в итоге я поплатился повышенным износом шин, и в конце отрезков мое положение становилось уязвимым.

Но я должен был попробовать. Это был тот день, когда нужно было обязательно попробовать добиться успеха, выложиться на абсолютном максимуме и постараться победить, опередив «Ред Булл». В итоге я попал на подиум, и мне довольно долго удавалось удерживать пилотов «Ред Булл» позади.

Я сочувствую Фреду Вассеру и команде – должно быть, им на пит-уолл было тяжело смотреть за нашим сражением (с Леклером). Но я думаю, что это была настоящая борьба на пределе, в которой напарники с уважением относились друг к другу, и мне кажется, мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновения между собой, и в итоге финишировали на третьем и четвертом месте», – рассказал Сайнс.

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13 комментариев

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Андрей Герасимов
Последнее время смотрю ф1 нечасто,но это было нечто,оба молодцы,было на грани.
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Schiaff1no
Ответ AVKU
В этот раз повезло. Но пилотам, а в данном случае Леклеру, стоит слушать руководителей команды.
Та господи, хватит ныть уже.
Был опасный момент, но видно же было, что до последнего Леклер не душил, Сайнс справился и молодец, хоть разбавили скучную гонку. Редкое чувство, когда не зря гонку посмотрел полностью
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Роман
Ответ AVKU
В этот раз повезло. Но пилотам, а в данном случае Леклеру, стоит слушать руководителей команды.
Леклер всё делал правильно. Когда-то молодой Ферстаппен отказался слушать команду и пропускать Сайнца. Это дух чемпиона.
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arspurs9
Ответ Роман
Леклер всё делал правильно. Когда-то молодой Ферстаппен отказался слушать команду и пропускать Сайнца. Это дух чемпиона.
Это разумно исключительно в тех случаях, когда ты можешь доказать свой уровень. В настоящее время в пелетона лишь три таких пилота - Макс, Льюис и Алонсо.
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arspurs9
Ответ alex-nicky
Вы уверены, что какой-либо гонщик F1 должен доказывать Вам некий мифический «уровень»? Если да, то соболезную Вашим близким.
Мне?
Вы уверены, что я требовал доказывать какой-то мифический уровень мне, а не своему руководству, с которым мифические гонщики припираются? Если да, то соболезную вашим близким)
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Кирилл Конопельченко
Спасибо Феррари🤌🏻🤌🏻🤌🏻 Это было просто потрясающе…БЕЛЛИССИМО👏🏻👏🏻👏🏻
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За Кубань!
Ты сделал все, что можно было сделать для того, чтобы просрать второе место и не дал шанса на подиум более быстрому напарнику.
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Mik mik
Ответ Роман
Леклер всё делал правильно. Когда-то молодой Ферстаппен отказался слушать команду и пропускать Сайнца. Это дух чемпиона.
В этой команде ему чемпионом не быть никогда. В Мерс надо через два года. И все будет..
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мать Зетмира
Ответ d-kniga
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Ору, тебя минусуют за то, что ты назвал вещь своим именем.
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