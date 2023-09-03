Карлос Сайнс о сражении с Леклером: «Настоящая борьба на пределе – и мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновения»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Италии, поделившись впечатлениями от сражения с напарником за место на подиуме.

«Честно говоря, я не уверен в том, что слово веселье подходит тут как определение – но да, это была очень тяжелая борьба, в которой я выложился на максимуме. Возможно, из-за необходимости так сильно выкладываться и атаковать, особенно в начале отрезков, в итоге я поплатился повышенным износом шин, и в конце отрезков мое положение становилось уязвимым.

Но я должен был попробовать. Это был тот день, когда нужно было обязательно попробовать добиться успеха, выложиться на абсолютном максимуме и постараться победить, опередив «Ред Булл». В итоге я попал на подиум, и мне довольно долго удавалось удерживать пилотов «Ред Булл» позади.

Я сочувствую Фреду Вассеру и команде – должно быть, им на пит-уолл было тяжело смотреть за нашим сражением (с ). Но я думаю, что это была настоящая борьба на пределе, в которой напарники с уважением относились друг к другу, и мне кажется, мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновения между собой, и в итоге финишировали на третьем и четвертом месте», – рассказал Сайнс.

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