Карлос Сайнс: «Если у нас и возникает дефицит скорости, то все из-за шин»

Пилот « » поделился впечатлениями после третьего место на Гран-при Италии.

«Во-первых, по сравнению с Зандвортом, здесь мы были абсолютно вторыми по скорости. Это нельзя принимать как должное, так что мы можем гордиться.

Во-вторых, – и это также относится к болиду следующего года, – нам нужно улучшить контроль износа резины. Мы показали, что добились неплохого прогресса в работе над машиной. Но если у нас и возникает дефицит скорости по ходу Гран-при, то в большей степени все из-за шин.

Нужно признать, что мы не могли добиться большего здесь. Но мы можем гордиться своим выступлением», – заявил Сайнс.

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й