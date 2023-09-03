Карлос Сайнс: «Если у нас и возникает дефицит скорости, то все из-за шин»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после третьего место на Гран-при Италии.
«Во-первых, по сравнению с Зандвортом, здесь мы были абсолютно вторыми по скорости. Это нельзя принимать как должное, так что мы можем гордиться.
Во-вторых, – и это также относится к болиду следующего года, – нам нужно улучшить контроль износа резины. Мы показали, что добились неплохого прогресса в работе над машиной. Но если у нас и возникает дефицит скорости по ходу Гран-при, то в большей степени все из-за шин.
Нужно признать, что мы не могли добиться большего здесь. Но мы можем гордиться своим выступлением», – заявил Сайнс.
Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
Феррари должны были забирать 2 и 3 место. Рецепт был простым (относительно, конечно). Сайнс едет в хорошем темпе, не пытаясь уезжать от Леклера. Тот держится в ДРС за Сайнсом, и за счёт ДРС не давая Пересу обогнать себя.
Что же в итоге? Сайнс уехал, Леклер лишился ДРС, Перес прошел обоих.
Также выделю излишнюю прыть Сайнса в первой части гонки, когда он давал настоящий бой Максу. Но зачем он это делал? Он действительно думал, что у него есть хоть шанс против Макса? По итогу убил шины сам, резко отстал от Макса, дал подъехать Пересу к себе и Леклеру.
Вопросов по последнему пункту не так, чтобы много: конечно, Сайнс гонщик, нельзя дать себя обогнать, если ты можешь бороться. Но где тот разумный предел за которым начинается здравый смысл?
А что если бы Сайнс не стал упираться в одной из атак Макса круга на 3 раньше, не убил бы шины, а наоборот, продержался бы за уезжающим Максом в зонах ДРС. В это время Перес как раз пытался разобраться с Расселом и был заметно позади. Если предположить, что это дало бы Феррари лишние 3-3,5 секунды и возможность заехать в боксы на смену шин на пару кругов позже, как бы тогда сложилась гонка?
Было интересно смотреть на дуэль гонщиков Феррари в конце. Но факт в том, что все могло быть чуть иначе, если бы не Сайнс (а может и нет)))
Рецепт действительно просто, но требует нескольких условий. Помимо того, что ведущий пилот не должен далеко уезжать (в данном случае Карлос), ведомый пилот обязан ехать за ним безошибочно, дабы держать дистанцию. Если ведущий едет хорошо, ведомый держится в 0,7 секундах, скажем, а потом допускает оплошность, то не всегда люди могут быстро сориентироваться и вернуть ситуацию в свои руки моментально. В данном случае этим должен заниматься мостик, который обязан постоянно держать пилотов в курсе происходящего. Ехал ли монегаск безошибочно сегодня? Конечно нет.
Когда то рассказывали про такую тактику лет 5 назад у Попова даже. Просто первого просят не лететь на все деньги и не выжимать максимум, держаться же должен второй. Ты физически не в состоянии контролировать из кокпита адекватно дистанцию сзади.
Леклер боролся намного хуже Сайнца.
Касаемо второй части вообще странная предъява. У него был единственный призрачный шанс на что-то надеяться - держать Макса сзади. Монца этому способствует. Максималки Фур хватало для того, что бы на стартовой Макс просто не объехал а дальше Реттифильо, которое почти обнуляет шансы на обгон. Он это и делал. Причем боролся Карлос шикарно. В таком темпе он держал Ферстаппена максимально близко, давая себе надежду.
«А что если бы не упирался» - кажется, это очевидно, Макс бы уехал. Вообще не важен уровень шин Фур в тот момент, РБ Макса просто улетела бы от них. Макс же довольно легко даже в борьбе с Сайнцем уехал от Леклера из секунды и просто уперся в испанца. Да, гипотетически они могли бы подальше держать от себя Чеко в таком случае, но это странная тактика. Карлоса бы сразу тут смешали с помоями за такие действия.
Так что задними умом можно было бы что-то придумать сидя на диване. Может вообще нужно было со старта пропустить Макса и забыть о его существовании. Но в гонках так не работает. А в паре Сайнц - Леклер сегодня первый проявлял себя в разы лучше.
Что за Маня - не знаю, полагаю вы перепутали какой-то чат с друзьями и спортс. Ну ничего, бывает по малолетству)