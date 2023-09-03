Макс Ферстаппен: «У «Феррари» была очень высокая скорость на прямых – пришлось постараться вынудить Сайнса ошибиться»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Италии.

Ферстаппен, сумев выиграть, одержал десятую победу подряд в нынешнем сезоне и установил абсолютный рекорд «Формулы-1».

Также Ферстаппен отметил, что ему понравилось сражение за победу с Карлосом Сайнсом.

«Никогда бы не поверил, что такое может стать возможным, но сегодня нам пришлось потрудиться, чтобы выиграть, и благодаря этому стало только интереснее.

У нас был хороший темп, но у «Феррари» была очень высокая скорость на прямых. Поэтому подобраться достаточно близко, чтобы провести атаку в первом повороте, было очень трудно – пришлось постараться вынудить его допустить ошибку.

К счастью, в какой-то момент он эту ошибку все-таки допустил и заблокировал колеса. Я просто старался действовать терпеливо, чтобы потом правильно выбрать момент», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» дожал «Феррари», у Ферстаппена – исторический рекорд

4 комментария

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alex1382
Ответ Minuvert
В какой-то момент показалось, что может быть повторение истории с Хэмилтоном 21 года, было очень близко. Хорошо, что перетерпел и обошёл чисто
с Хэмильтоном Макс шёл ва-банк, поскольку темпа у него не было ион понимал, что если спокойно того пропустит, то потом превозмогатель улетит в закат.
В сегодняшней гонке идти ва-банк смысла не было
+7
-1
+6
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Minuvert
В какой-то момент показалось, что может быть повторение истории с Хэмилтоном 21 года, было очень близко. Хорошо, что перетерпел и обошёл чисто
+5
0
+5
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Роман
Сильнейший пилот.
+10
-7
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Minuvert
Ответ alex1382
с Хэмильтоном Макс шёл ва-банк, поскольку темпа у него не было ион понимал, что если спокойно того пропустит, то потом превозмогатель улетит в закат. В сегодняшней гонке идти ва-банк смысла не было
Излишне рисковать смысла не было, согласен. Однако, с учётом плохого обзора из кокпита, контакт легко мог произойти. Ехали реально близко, а с учётом сильного торможения перед поворотом, болид мог не попасть на нужную траекторию
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