Макс Ферстаппен: «У «Феррари» была очень высокая скорость на прямых – пришлось постараться вынудить Сайнса ошибиться»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Италии.
Ферстаппен, сумев выиграть, одержал десятую победу подряд в нынешнем сезоне и установил абсолютный рекорд «Формулы-1».
Также Ферстаппен отметил, что ему понравилось сражение за победу с Карлосом Сайнсом.
«Никогда бы не поверил, что такое может стать возможным, но сегодня нам пришлось потрудиться, чтобы выиграть, и благодаря этому стало только интереснее.
У нас был хороший темп, но у «Феррари» была очень высокая скорость на прямых. Поэтому подобраться достаточно близко, чтобы провести атаку в первом повороте, было очень трудно – пришлось постараться вынудить его допустить ошибку.
К счастью, в какой-то момент он эту ошибку все-таки допустил и заблокировал колеса. Я просто старался действовать терпеливо, чтобы потом правильно выбрать момент», – рассказал Ферстаппен.
«Ред Булл» дожал «Феррари», у Ферстаппена – исторический рекорд
В сегодняшней гонке идти ва-банк смысла не было