Фернандо Алонсо: «Будем надеяться на необычную гонку»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, где стал десятым.

«Сегодня мы провели не лучшую квалификацию, оказавшись на десятом месте. Нам все же удалось снова попасть в третий сегмент – а значит, завтра мы сможем побороться за очки. Есть ощущение, что сегодня в первом и втором сегменте мы выступили лучше. Но было сложно набрать темп в третьем на «софте».

Сегодня не дают очки, а наша сила как раз раскрывается в воскресенье. Будем надеяться на необычную гонку завтра и попытаемся воспользоваться любой возможностью», – сказал Алонсо.

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й