Фернандо Алонсо: «Будем надеяться на необычную гонку»

Теги Гран-при Италии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, где стал десятым.

«Сегодня мы провели не лучшую квалификацию, оказавшись на десятом месте. Нам все же удалось снова попасть в третий сегмент – а значит, завтра мы сможем побороться за очки. Есть ощущение, что сегодня в первом и втором сегменте мы выступили лучше. Но было сложно набрать темп в третьем на «софте».

Сегодня не дают очки, а наша сила как раз раскрывается в воскресенье. Будем надеяться на необычную гонку завтра и попытаемся воспользоваться любой возможностью», – сказал Алонсо.

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

5 комментариев

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Башмак Нирванов
Все поедут задом наперед.
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Alesha_451
Астон явно лучше смотрелся с хардом и медиумом, то бишь на чисто гоночных шинах. Завтра дед может прорваться повыше. Хотя тут скорее по тактике надо хитрить - на прямых очень тяжко АМ будет против менее дреговых машин
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Муса Баркин
удачи дед
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Рнпрл Аари
Ответ Alesha_451
Астон явно лучше смотрелся с хардом и медиумом, то бишь на чисто гоночных шинах. Завтра дед может прорваться повыше. Хотя тут скорее по тактике надо хитрить - на прямых очень тяжко АМ будет против менее дреговых машин
Тут ещё он один, некому по тактике прикрыть, тяжело будет
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