Ланс Стролл: «Худшая сессия, что у нас когда-либо была»

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл высказался о провальной квалификации.

Канадец начнет Гран-при Италии последним, его напарник занял десятую позицию.

«Несомненно, было тяжело, я не чувствовал сцепления с трассой. Не знаю, следствие ли отсутствия кругов вчера или в целом не получилось освоиться. Надо изучить случившееся. Худшая сессия, что у нас когда-либо была, думаю. Так что не знаю.

Да, вчера я не проехал ни круга, но мне кажется, что дело в чем-то, связанном с машиной – нужно это изучить», – заявил Стролл.

не уверен, что обязательное использование «харда» привело к завершению сессии после первого сегмента:

«Все ехали на «харде». В третьей тренировке ощущения на «софте» были гораздо лучше, чем на «харде» сейчас, но, похоже, все на «харде» смогли проехать быстрее, чем на «софте» в практике. Даже не знаю».

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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