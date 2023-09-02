Ланс Стролл: «Худшая сессия, что у нас когда-либо была»

Теги Гран-при Италии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл высказался о провальной квалификации.

Канадец начнет Гран-при Италии последним, его напарник Фернандо Алонсо занял десятую позицию.

«Несомненно, было тяжело, я не чувствовал сцепления с трассой. Не знаю, следствие ли отсутствия кругов вчера или в целом не получилось освоиться. Надо изучить случившееся. Худшая сессия, что у нас когда-либо была, думаю. Так что не знаю.

Да, вчера я не проехал ни круга, но мне кажется, что дело в чем-то, связанном с машиной – нужно это изучить», – заявил Стролл.

Ланс не уверен, что обязательное использование «харда» привело к завершению сессии после первого сегмента:

«Все ехали на «харде». В третьей тренировке ощущения на «софте» были гораздо лучше, чем на «харде» сейчас, но, похоже, все на «харде» смогли проехать быстрее, чем на «софте» в практике. Даже не знаю».

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Ответ Женя Дерунов
зачем? Для чего он выступает?
Он - это гоночное сердце Астон Мартин. :) Пока оно бьется, команда существует.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
зачем? Для чего он выступает?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Женя Дерунов
зачем? Для чего он выступает?
Даёт возможность деду завоевать ещё пару подиумов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий