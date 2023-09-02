Карлос Сайнс: «Завтра я сделаю все возможное, чтобы занять первое место»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к , отметив, что остался очень рад завоеванием поула.

«Просто вау, честно. Квалификация получилась очень напряженной. Мы очень близко подобрались к пределу возможностей, а на последнем быстром круге я знал, что способен еще чуть-чуть улучшить время, и пошел на риск.

У меня мурашки забегали по коже, когда я пересек финишную черту и посмотрел на трибуны. Куда бы мы ни пошли – везде шум, поддержка, обнадеживающее чувство. Это лучшее, что мы можешь испытать, будучи спортсменом.

Завтра я сделаю все возможное, чтобы занять первое место. Посмотрим, сможем ли мы бороться с Максом. Обычно на длинной дистанции он быстрее нас, но я выложусь на максимуме», – рассказал Сайнс.

Квалификация «Ф-1» в Италии – и ракета «Феррари» вновь в форме: Сайнс на поуле в Монце