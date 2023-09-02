Карлос Сайнс: «Завтра я сделаю все возможное, чтобы занять первое место»

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, отметив, что остался очень рад завоеванием поула.

«Просто вау, честно. Квалификация получилась очень напряженной. Мы очень близко подобрались к пределу возможностей, а на последнем быстром круге я знал, что способен еще чуть-чуть улучшить время, и пошел на риск.

У меня мурашки забегали по коже, когда я пересек финишную черту и посмотрел на трибуны. Куда бы мы ни пошли – везде шум, поддержка, обнадеживающее чувство. Это лучшее, что мы можешь испытать, будучи спортсменом.

Завтра я сделаю все возможное, чтобы занять первое место. Посмотрим, сможем ли мы бороться с Максом. Обычно на длинной дистанции он быстрее нас, но я выложусь на максимуме», – рассказал Сайнс.

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7 комментариев

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SQem
Стратеги ферров уже в работе, расчитывают на 11 или 12 место
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Рнпрл Аари
Как бы в борьбе не ошибся и не словил гравий, подиум тоже уже будет хорошо
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Михаил Пивненко
Рад за Карлоса! Второй поул, первый реализовал.
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Minuvert
Карлос Сайнс завтра: "К сожалению, день рожденья, только раз в году..."
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