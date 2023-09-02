Стефано Доменикали: «В ближайшей перспективе будем решать вопрос будущего «Формулы-1» в Италии»

Руководитель «Формулы-1» высказался о перспективах двух итальянских этапов в календаре чемпионата.

Учитывая большой интерес к проведению гонок у многих стран по всему миру в «Формуле-1» стали придерживаться политики проводить по одному Гран-при в странах Европы. Единственной европейской страной, которая принимает две гонки «Формулы-1» в год, является .

При этом вопросы в отношении будущего Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле возникали и до того, как этап нынешнего года не состоялся из-за наводнения.

В то же время организаторы гонки в Монце уже взяли на себя обязательства по обновлению инфраструктуры на автодроме, пойдя навстречу «Формуле-1».

«Есть один вопрос, который мы будем решать в ближайшей перспективе – это вопрос будущего «Формулы-1» в Италии.

Мы должны понять, есть ли у нас необходимые ресурсы, чтобы оставить в календаре два итальянских Гран-при или же мы сосредоточимся на одной гонке.

При этом я в любом случае хотел бы поблагодарить Имолу, потому что организаторы оказались готовы рискнуть в очень непростой период – во время пандемии, – и выполнили все свои обязательства.

Организаторы гонки в Монце подтвердили мне, что все необходимые работы по реконструкции и модернизации объектов начнутся сразу же после Гран-при. Это важный шаг, потому что в следующем году мы должны увидеть сигнал того, что ситуация улучшается.

Историческая ценность гонки в Монце не подлежит ни малейшему сомнения, но при этом мы также должны идти в ногу со временем с точки зрения предоставляемых услуг, сервиса, который должен соответствовать ценам, которые готовы платить люди, приезжающие на автодром. Так что в течение следующего года мы будем четче видеть ситуацию», – рассказал Доменикали.

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