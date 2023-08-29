Другович проведет практику перед Гран-при Италии за «Астон Мартин»

Резервный пилот «Астон Мартин» сядет за руль AMR23.

Действующий чемпион «Формулы-2» выступит в первой практике перед в ближайшую пятницу, 1 сентября. Бразилец займет место , который вернется в кокпит во второй тренировке.

Другович уже пилотировал актуальный болид « » на предсезонных тестах. Кроме этого, в нынешнем сезоне Фелипе проводил тесты AMR21 в , Барселоне и Шпильберге.

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