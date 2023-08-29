Другович проведет практику перед Гран-при Италии за «Астон Мартин»
Резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович сядет за руль AMR23.
Действующий чемпион «Формулы-2» выступит в первой практике перед Гран-при Италии в ближайшую пятницу, 1 сентября. Бразилец займет место Ланса Стролла, который вернется в кокпит во второй тренировке.
Другович уже пилотировал актуальный болид «Астон Мартин» на предсезонных тестах. Кроме этого, в нынешнем сезоне Фелипе проводил тесты AMR21 в Сильверстоуне, Барселоне и Шпильберге.
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