Лоусон продолжит заменять Риккардо в «Альфа Таури» до выздоровления австралийца
Команда «Альфа Таури» сделала официальное заявление о временных изменения в составе пилотов.
В «Альфа Таури» подтвердили, что резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон продолжит выступать за команду в гонках «Формулы-1» до тех пор, пока от своей травмы не оправится Даниэль Риккардо.
Лоусон провел за «Альфа Таури» Гран-при Нидерландов и произвел хорошее впечатление. Даниэль Риккардо продолжает восстановление от перелома пястной кости в левом запястье. Ожидается, что австралиец точно пропустит этапы в Монце и Сингапуре.
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