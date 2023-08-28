Лоусон продолжит заменять Риккардо в «Альфа Таури» до выздоровления австралийца

Команда « » сделала официальное заявление о временных изменения в составе пилотов.

В «Альфа Таури» подтвердили, что резервный гонщик «Ред Булл» продолжит выступать за команду в гонках «Формулы-1» до тех пор, пока от своей травмы не оправится .

Лоусон провел за «Альфа Таури» и произвел хорошее впечатление. Даниэль Риккардо продолжает восстановление от перелома пястной кости в левом запястье. Ожидается, что австралиец точно пропустит этапы в Монце и Сингапуре.

Риккардо сломал руку в аварии – на хитром повороте. Место в «Ф-1» уплыло новичку – похоже, надолго