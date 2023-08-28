Карлос Сайнс: «На Гран-при Нидерландов «Феррари» была шестой по скорости командой в пелотоне»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Нидерландов.

Сайнс считает, что выступил выше ожиданий, и что в Зандворте «Феррари» оказалась лишь шестой по скорости командой в пелотоне.

«Я бы сказал, что смотря на «Альпин», в этот уик-энд мы были скорее шестой по скорости командой в пелотоне. Я знаю, в какой-то момент казалось, что мы можем бороться даже за подиум, но реальность такова, что когда ситуация в гонке стабилизировалась, с учетом нашей скорости мы были просто ни на что не способны.

Однако мы смогли очень хорошо провести гонку, на протяжении всего заезда мы боролись с людьми, с которыми не могли сравниться по темпу, с которыми не должны были бороться, которые были намного быстрее нас.

Так что мы должны быть довольны и должны гордиться пятым местом. При этом мы не можем быть довольны скоростью нашего болида, учитывая ощущения и трудности, с которыми я сталкивался в гонке. Вероятно, это было одно из моих лучших выступлений в сезоне, без сомнения.

И в гонке, честно говоря, мы принимали верные решения. За исключением ситуации с первым пит-стопом – нужно было сразу же ехать в боксы, а мы остались на трассе на еще один лишний круг. В остальном мы сработали превосходно.

И даже наш темп в начале, на свежем комплекте промежуточных шин, был очень хорош. И когда ситуация в гонке стабилизировалась, в переходных условиях я был быстр. Однако, когда все окончательно успокоилось, наш темп вернулся на привычный уровень. Как бы то ни было, мы много атаковали, много оборонялись и получили удовольствие от гонки. Но реальность такова, что когда ситуация в гонке стабилизировалась, с точки зрения темпа мы оказались ни на что не способны», – рассказал Сайнс.

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5 комментариев

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WINWOLF
Ответ Schiaff1no
Гордиться 5ым местом пилоту Феррари? Я не могу поверить, просто троллинг
А Сайнс вообще любит 5 место, это его любимое, у него среди пилотов целых 5 пятых мест в сезоне (у остальных максимум по 2), даже номер у него 55, и в личке он сейчас пятый, и прошлые два года был пятым))
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Schiaff1no
Гордиться 5ым местом пилоту Феррари? Я не могу поверить, просто троллинг
+2
-2
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buFFon
Сайнс провёл очень хорошую гонку!
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shapor
Ответ Schiaff1no
Гордиться 5ым местом пилоту Феррари? Я не могу поверить, просто троллинг
ну так пилоты средненькие, вполне логично и сопоставимо уровню
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Фанат спорта01
Ответ Schiaff1no
Гордиться 5ым местом пилоту Феррари? Я не могу поверить, просто троллинг
а что делать если машина говно?
в Нидерландах 5команд точно были быстрее,да ещё и с Вильямсом вопросы Албон тоже ехал в темпе Феррари на более старых шинах и если бы нормальная тактика то тоже был бы выше Сайнса.
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