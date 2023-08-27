Ландо Норрис: «Все потерял в начале гонки, когда остался на «сликах»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Ландо Норрис прокомментировал седьмую позицию по итогам Гран-при Нидерландов.

Пилот «Макларена» стартовал с первого ряда, однако гонка сложилась для британца куда менее успешно, чем квалификация.

«Я не очень доволен. Вторая половина гонки прошла хорошо, мы сделали все возможное, совершили андеркат на несколько машин и проводили достаточно приличную гонку.

Мы все потеряли в начале, когда остались на «сликах», а трасса была слишком мокрой. Мы потеряли гораздо больше, чем должны были. Не то чтобы игра на этом закончилась, но в каком-то смысле мы все упустили. Есть над чем поработать», – заявил Норрис.

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3 комментария

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White Pardus
Снова дождь, снова МакЛарен...сочинский синдром. Сколько можно???
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Minuvert
Сочи 2.0
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grag68
Терпеть надо было на сликах
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