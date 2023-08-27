Макс Ферстаппен: «Дождь лишь добавит гонке интереса»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, с каким настроем подходит к старту Гран-при Нидерландов.

«Посмотрим, что будет с погодой. Есть вероятность дождя, это лишь добавляет гонке интереса. В дождевых условиях вероятность ошибки повышается. К тому же это трасса старой школы, так что после ошибки ты легко можешь вылететь. Но нам бы, конечно, этого не хотелось. Посмотрим, что случится.

В любом случае, я здесь не ради рекордов (в случае победы Ферстаппен повторит рекорд Феттеля с 9 выигранными гонками подряд), я просто хочу хорошо выступить. Хочу выиграть перед домашними трибунами, так что мы сделаем для этого все возможное», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария

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Ева без Адама
Удачи, хорошего старта и победы!
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Minuvert
Самые зрелищные гонки получаются в переменчивых условиях, когда всю гонку дождь льёт не всегда интересно, все тошнят еле-еле и никто не рискует
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