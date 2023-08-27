Макс Ферстаппен: «Дождь лишь добавит гонке интереса»

Пилот «Ред Булл» рассказал, с каким настроем подходит к старту .

«Посмотрим, что будет с погодой. Есть вероятность дождя, это лишь добавляет гонке интереса. В дождевых условиях вероятность ошибки повышается. К тому же это трасса старой школы, так что после ошибки ты легко можешь вылететь. Но нам бы, конечно, этого не хотелось. Посмотрим, что случится.

В любом случае, я здесь не ради рекордов (в случае победы Ферстаппен повторит рекорд Феттеля с 9 выигранными гонками подряд), я просто хочу хорошо выступить. Хочу выиграть перед домашними трибунами, так что мы сделаем для этого все возможное», – рассказал Ферстаппен.

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