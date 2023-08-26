Нико Хюлькенберг: «Если честно, у меня не слишком высокие ожидания от гонки»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой занял 15-е место.

«Думаю, мы сделали что могли. Мы проехали весь круг без ошибок, а сделать это в таких условиях было непросто. Ошибиться в таких условиях очень легко.

Но с точки зрения темпа этого все равно оказалось не вполне достаточно. Как бы то ни было, в гонке мы будем готовы ко всему и выложимся на максимуме. Хотя у меня, если честно, не слишком высокие ожидания», – рассказал Хюлькенберг.

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