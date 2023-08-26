Кристиан Хорнер о темпе «Макларена»: «Думал, что Ландо или Оскар могут украсть поул»

Руководитель « » подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, где взял поул.

При этом в определенный момент на первую строчку вновь претендовали пилоты « »: в итоге стартует вторым, а Оскар Пиастри – восьмым.

«Я думал, что в таких условиях «Макларен» сможет прогреть шины довольно быстро. Мне казалось, они будут намного ближе [к нам], чем в итоге получилось. Думал, что Ландо или Оскар могут украсть поул. Затем появилось еще несколько пилотов, так что это было довольно интересно», – сказал Хорнер.

Кроме того, Кристиан прокомментировал отставание Серхио Переса (7-й) от напарника в 1,3 секунды:

«Что можно сказать при таких [погодных] условиях? У остальных то же самое: нужно просто выехать, почувствовать сцепление и собрать круг. По какой-то причине у него [Переса] нет той же уверенности, какой явно обладает Макс, – не думаю, что кто-то вообще был так же уверен, как Макс, – так что для него сессия была потяжелее, но и другие тоже испытывали трудности».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й