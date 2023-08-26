Кристиан Хорнер о темпе «Макларена»: «Думал, что Ландо или Оскар могут украсть поул»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, где Макс Ферстаппен взял поул.
При этом в определенный момент на первую строчку вновь претендовали пилоты «Макларена»: Ландо Норрис в итоге стартует вторым, а Оскар Пиастри – восьмым.
«Я думал, что в таких условиях «Макларен» сможет прогреть шины довольно быстро. Мне казалось, они будут намного ближе [к нам], чем в итоге получилось. Думал, что Ландо или Оскар могут украсть поул. Затем появилось еще несколько пилотов, так что это было довольно интересно», – сказал Хорнер.
Кроме того, Кристиан прокомментировал отставание Серхио Переса (7-й) от напарника в 1,3 секунды:
«Что можно сказать при таких [погодных] условиях? У остальных то же самое: нужно просто выехать, почувствовать сцепление и собрать круг. По какой-то причине у него [Переса] нет той же уверенности, какой явно обладает Макс, – не думаю, что кто-то вообще был так же уверен, как Макс, – так что для него сессия была потяжелее, но и другие тоже испытывали трудности».
Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й
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