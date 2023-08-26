Кристиан Хорнер о темпе «Макларена»: «Думал, что Ландо или Оскар могут украсть поул»

Теги Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, где Макс Ферстаппен взял поул.

При этом в определенный момент на первую строчку вновь претендовали пилоты «Макларена»: Ландо Норрис в итоге стартует вторым, а Оскар Пиастри – восьмым.

«Я думал, что в таких условиях «Макларен» сможет прогреть шины довольно быстро. Мне казалось, они будут намного ближе [к нам], чем в итоге получилось. Думал, что Ландо или Оскар могут украсть поул. Затем появилось еще несколько пилотов, так что это было довольно интересно», – сказал Хорнер.

Кроме того, Кристиан прокомментировал отставание Серхио Переса (7-й) от напарника в 1,3 секунды:

«Что можно сказать при таких [погодных] условиях? У остальных то же самое: нужно просто выехать, почувствовать сцепление и собрать круг. По какой-то причине у него [Переса] нет той же уверенности, какой явно обладает Макс, – не думаю, что кто-то вообще был так же уверен, как Макс, – так что для него сессия была потяжелее, но и другие тоже испытывали трудности».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
Прям украсть. Хозяйски относятся к поулу, как к очевидному.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Да и Чеко не повезло чуть раньше других начать последний БК
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
White Pardus
Что-то Пиастри сильно провалился...аж 8ой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий