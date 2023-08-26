Кристиан Хорнер о возвращении де Вриса в «Ф-1»: «Никогда не говори «никогда». Но не в «Ред Булл»

Кристиан Хорнер заявил, что Ник де Врис не вернется в систему «Ред Булл».

Нидерландский гонщик провел десять этапов за « », после чего был уволен.

«Ник – хороший пилот с опытом. Но я не могу рассматривать 28-летнего гонщика как юниора. Наша цель – тренировать пилотов. Надеюсь, что хороший гонщик, каким он является, проведет отличную карьеру. Он чемпион « » и, уверен, получит шансы в других категориях.

Возвращение в «Формулу-1»? Никогда не говори «никогда». Но не в «Ред Булл». Может, в « » – он очень хорошо знаком с . Может, он организует место», – поделился мыслями руководитель « » в интервью NOS.

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