Кристиан Хорнер: «Лоусона бросили в омут: одна практика, сразу же квалификация на одной из труднейших трасс»
Кристиан Хорнер прокомментировал предстоящий дебют Лиама Лоусона в «Формуле-1».
Резервный пилот «Ред Булл» и «Альфа Таури» выступит вместо Даниэля Риккардо на Гран-при Нидерландов в составе команды из Фаэнцы. Риккардо сломал запястье в аварии, которая произошла во время второй тренировки.
«Поэтому он и здесь. Он резервный гонщик обеих команд – как раз для таких сценариев.
Его бросили в омут: одна практика в машине – не думаю, что он пилотировал ее раньше – потом сразу же квалификация на одной из труднейших трасс.
Это «Ф-1». Ты получаешь шанс, и неудача одного человека играет на руку другому. Но, уверен, он выступит нормально.
Очень жаль [Риккардо], сессия проходила для него хорошо – просто не повезло. Он очень поздно увидел Оскара [Пиастри]. Повреждения получены из-за отдачи руля. Жаль, но хорошо, что он в порядке. У него хороший настрой. Он крепкий австралиец. Уверен, он будет стремиться вернуться за руль как можно скорее», – сказал руководитель «Ред Булл» в интервью Sky Sports.
Риккардо сломал запястье и пропустит Гран-при Нидерландов, Лоусон дебютирует в «Формуле-1» за «Альфа Таури»
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