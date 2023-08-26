Кристиан Хорнер: «Лоусона бросили в омут: одна практика, сразу же квалификация на одной из труднейших трасс»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Оскар Пиастри Авто

Кристиан Хорнер прокомментировал предстоящий дебют Лиама Лоусона в «Формуле-1».

Резервный пилот «Ред Булл» и «Альфа Таури» выступит вместо Даниэля Риккардо на Гран-при Нидерландов в составе команды из Фаэнцы. Риккардо сломал запястье в аварии, которая произошла во время второй тренировки.

«Поэтому он и здесь. Он резервный гонщик обеих команд – как раз для таких сценариев.

Его бросили в омут: одна практика в машине – не думаю, что он пилотировал ее раньше – потом сразу же квалификация на одной из труднейших трасс.

Это «Ф-1». Ты получаешь шанс, и неудача одного человека играет на руку другому. Но, уверен, он выступит нормально.

Очень жаль [Риккардо], сессия проходила для него хорошо – просто не повезло. Он очень поздно увидел Оскара [Пиастри]. Повреждения получены из-за отдачи руля. Жаль, но хорошо, что он в порядке. У него хороший настрой. Он крепкий австралиец. Уверен, он будет стремиться вернуться за руль как можно скорее», – сказал руководитель «Ред Булл» в интервью Sky Sports.

Риккардо сломал запястье и пропустит Гран-при Нидерландов, Лоусон дебютирует в «Формуле-1» за «Альфа Таури»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий