Карлос Сайнс: «В Венгрии «Феррари» было трудно пробиться в третий сегмент квалификации. Возможно, нечто похожее будет и здесь»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

По словам Сайнса, учитывая текущие проблемы с машиной команде может быть трудно пробиться в третий сегмент квалификации.

«К сожалению, пока мы выглядим не слишком конкурентоспособными. Нам нужно будет найти способ улучшить время на круге, прибавить в прижимной силе, улучшить баланс машины – потому что сегодня был для команды тяжелый день.

Думаю, нечто похожее мы видели на трассе в Венгрии – приезжая на трассы с высоким уровнем прижимной силы мы, по какой-то причине, не можем добиться такой же прибавки в прижиме, как конкуренты, устанавливая большие задние антикрылья.

Так что нам предстоит поработать и разобраться в том, почему наша машина скользит по трассе сильнее, чем у соперников. Если мы хотим бороться за попадание в топ-3 в квалификации и гонке, нам нужно сильно прибавлять.

Да, у нас есть место для прогресса, но вспоминая этап в Венгрии – там нам было трудно пробиться в третий сегмент квалификации. Возможно, нечто похожее будет и здесь, особенно учитывая очень высокую плотность результатов в пелотоне», – рассказал Сайнс.

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