Карлос Сайнс: «Не считаю, что Ферстаппен выиграет все гонки. У «Феррари» и меня есть шанс»

Карлос Сайнс ожидает, что получит шанс на победу в 2023 году.

Гонщик «Феррари» полагает, что победные серии «Ред Булл» (13 Гран-при) и (восемь ) прервутся в нынешнем сезоне.

«Не могу считать, что Макс выиграет все гонки. Знаю, что вы, ребята, видите ситуацию в очень радикальном и драматичном свете. Я знаю свои шансы и вероятности. Тем не менее, есть вероятность, что «Феррари» выиграет гонку в этом году, и что я воспользуюсь шансом одержать победу.

Надеюсь, в какой-то момент по ходу сезона «Ред Булл» допустит ошибку. Перед каждым уик-эндом я настраиваюсь на то, чтобы быть готов зацепиться за шанс. Такой у меня характер. Я сосредоточен на том, чтобы воспользоваться любой возможностью. Даже в наиболее доминирующие сезоны « », «Ред Булл» или «Феррари» всегда случалась гонка, когда ты можешь повлиять на ситуацию или когда что-то случается.

Пилоты живут за счет такой мотивации, особенно в подобные годы. А еще у меня большая мотивация сражаться за подиумы, за попадание в топ-5. Я люблю «Формулу-1», люблю каждый уик-энд гоняться за «Феррари», люблю возможность развивать машину, давать обратную связь и видеть ее влияние на следующий болид. Вот ради чего живет гонщик. Я люблю этот вызов», – заявил испанец перед этапом в Нидерландах.

также поделился мнением о заслуженном доминировании «Ред Булл»:

«Если мы моя команда проявляла себя как «Ред Булл», а я как Макс, то я не хотел бы, чтобы « » что-либо меняла. Я считаю, что они заслужили свое нынешнее положение. Команда проделала невероятную работу над болидом на этот сезон. Макс пилотирует на очень высоком уровне.

Они заслуживают успех, потому что возможности у всех одинаковые. Они победили нас и доминируют над всеми честно. Не могу ничего сказать – только поздравить, и пусть они наслаждаются этим. Мы постараемся прибавить как можно быстрее».

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