Сайнс использует интерес «Ауди» для давления на «Феррари», вероятнее всего (The Race)

Теги возможные переходы Феррари Заубер Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Альфа Ромео Авто

Издание The Race поделилось информацией о потенциальном уходе Карлоса Сайнса из «Феррари» в «Заубер» (ныне «Альфа Ромео», с сезона-2026 – «Ауди»).

Соглашение испанца со Скудерией рассчитано до конца 2024 года. Сам Карлос отмечал, что хочет определиться с будущим в этом сезоне.

По информации журналиста Эдда Стро, приоритетным для Сайнса останется новая сделка с «Феррари», хотя и серьезно рассматривается вариант с переходом в «Заубер-Ауди».

«Вероятнее всего, он использует интерес со стороны «Ауди» как рычаг для того, чтобы обеспечить более привлекательный контракт с «Феррари», – пишет издание.

Предполагается, что Карлос намерен заключить соглашение, которое будет действовать до 2027 года. The Race считает вероятным, что стороны договорятся до конца нынешнего сезона.

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
Тююю, это скорее может Феррари использовать, "подписывай не то пойдешь в Ауди"))
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