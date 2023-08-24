Сайнс использует интерес «Ауди» для давления на «Феррари», вероятнее всего (The Race)

Издание The Race поделилось информацией о потенциальном уходе из «Феррари» в «Заубер» (ныне « », с сезона-2026 – «Ауди»).

Соглашение испанца со Скудерией рассчитано до конца 2024 года. Сам Карлос отмечал, что хочет определиться с будущим в этом сезоне.

По информации журналиста Эдда Стро, приоритетным для Сайнса останется новая сделка с «Феррари», хотя и серьезно рассматривается вариант с переходом в « -Ауди».

«Вероятнее всего, он использует интерес со стороны «Ауди» как рычаг для того, чтобы обеспечить более привлекательный контракт с «Феррари», – пишет издание.

Предполагается, что Карлос намерен заключить соглашение, которое будет действовать до 2027 года. The Race считает вероятным, что стороны договорятся до конца нынешнего сезона.

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