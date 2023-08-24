Стролл пропускает общение с прессой перед Гран-при Нидерландов из-за инфекции

Гонщик «Астон Мартин» не появится на автодроме в Зандворте в четверг перед .

Как сообщила команда, Стролл «восстанавливается от инфекции» и пропускает общение с прессой. «Астон Мартин» уверяет, что канадец сядет за руль AMR23 в этот уик-энд.

Стролл рассматривает уход из «Ф-1» в профессиональный теннис (The Race)

Алонсо признал роль ментора в «Астон Мартин». Главная задача – обучение и команды, и сына владельца в напарниках