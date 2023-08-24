Стролл пропускает общение с прессой перед Гран-при Нидерландов из-за инфекции
Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл не появится на автодроме в Зандворте в четверг перед Гран-при Нидерландов.
Как сообщила команда, Стролл «восстанавливается от инфекции» и пропускает общение с прессой. «Астон Мартин» уверяет, что канадец сядет за руль AMR23 в этот уик-энд.
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