Стролл пропускает общение с прессой перед Гран-при Нидерландов из-за инфекции

Теги Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Нидерландов Здоровье Авто

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл не появится на автодроме в Зандворте в четверг перед Гран-при Нидерландов.

Как сообщила команда, Стролл «восстанавливается от инфекции» и пропускает общение с прессой. «Астон Мартин» уверяет, что канадец сядет за руль AMR23 в этот уик-энд.

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1 комментарий

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Minuvert
В US open участвует просто
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