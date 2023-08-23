Шарль Леклер: «Ферстаппен великолепный гонщик, но многие затрудняются объяснить такую разницу с Пересом»

Пилот « » высказался о преимуществе над его напарником .

В начале сезона Пересу удалось несколько удачных выступлений, в том числе выиграть гонки в Саудовской Аравии и Баку. Однако затем Ферстаппен начал уверенно наращивать преимущество и сейчас в общем зачете опережает Переса уже на 125 очков.

«Макс действительно великолепный гонщик. Но многие действительно затрудняются объяснить такую разницу между ним и Серхио Перес.

Лично мне кажется, что невозможно достаточно хорошо разобраться в такой ситуации, глядя на все со стороны. Судить о том, что происходит на самом деле, можно только находясь внутри команды.

Временами разрыв между Максом и Чеко действительно оказывается намного больше, чем можно было ожидать. Но, с другой стороны, Ферстаппен действительно невероятный гонщик, и бороться с ним в одной команде должно быть невероятно трудно. Но, опять же, я не вижу всей картины и не могу судить об этой ситуации», – рассказал Леклер.

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