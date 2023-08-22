Николя Тодт: «У Леклера есть все, чтобы стать чемпионом «Формулы-1»
Николя Тодт видит чемпионский потенциал в своем подопечном Шарле Леклере.
Сын экс-президента ФИА Жана Тодта является менеджером пилота «Феррари» и действующего вице-чемпиона «Формулы-1». Николя поделился рассказом о том, как начал работу с Шарлем.
«Я знал, что Шарль – отличный картинговый гонщик, но не знал, что у него есть потенциал, который уже позволил ему занять второе место в «Формуле-1», и у него есть все, чтобы стать чемпионом мира.
В начале мы согласились профинансировать еще один сезон в картинге, и я дал ему слово, что помогу ему как могу, если он выступит хорошо. Он никогда меня не разочаровывал – как раз наоборот», – сообщил Тодт в подкасте Track Limits.
Менеджер подчеркнул, что уделяет Леклеру больше внимания на фоне других гонщиков:
«Сегодня я провожу больше времени с Шарлем как с другом и клиентом, это мой приоритет. Считаю, ему нужно больше внимания, чем Хосе-Марии Лопесу, выступающему за «Тойоту» в WEC или Джеймсу Каладо, который гоняется там же за «Феррари». Всем нужно мое внимание, но они более независимые пилоты, они лучше знают, как с собой управляться. Я всегда готов помочь, хотя мой приоритет – «Формула-1».
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