Николя Тодт: «У Леклера есть все, чтобы стать чемпионом «Формулы-1»

Николя Тодт видит чемпионский потенциал в своем подопечном Шарле Леклере.

Сын экс-президента ФИА Жана Тодта является менеджером пилота «Феррари» и действующего вице-чемпиона «Формулы-1». Николя поделился рассказом о том, как начал работу с .

«Я знал, что Шарль – отличный картинговый гонщик, но не знал, что у него есть потенциал, который уже позволил ему занять второе место в «Формуле-1», и у него есть все, чтобы стать чемпионом мира.

В начале мы согласились профинансировать еще один сезон в картинге, и я дал ему слово, что помогу ему как могу, если он выступит хорошо. Он никогда меня не разочаровывал – как раз наоборот», – сообщил Тодт в подкасте Track Limits.

Менеджер подчеркнул, что уделяет Леклеру больше внимания на фоне других гонщиков:

«Сегодня я провожу больше времени с Шарлем как с другом и клиентом, это мой приоритет. Считаю, ему нужно больше внимания, чем , выступающему за «Тойоту» в или , который гоняется там же за «Феррари». Всем нужно мое внимание, но они более независимые пилоты, они лучше знают, как с собой управляться. Я всегда готов помочь, хотя мой приоритет – « ».

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