Лоренс Барретто: «Переговоры по Албону велись минимум с половиной команд «Ф-1»

Теги Ред Булл Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о карьерных перспективах Алекса Албона.

По словам Барретто, пилот «Уильямса», который очень хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне, привлекает интерес многих команд «Ф-1». Нынешний контракт Албона с «Уильямсом» рассчитан до конца сезона-2024.

«Интерес к нему проявляют многие команды. Многие ведущие инженеры «Ред Булл» очень хорошо отзывались об Албоне.

Считается, что переговоры (как официальные, так и неофициальные) велись уже как минимум с половиной команд «Формулы-1». И по сообщения моих источников, речь в том числе идет о топ-командах.

Выбор на рынке пилотов в 2025 году будет большим – предполагается, что кроме «Макларена» у всех остальных команд будет минимум одно свободное место.

Да, разумеется, на счету Албона нет победы в Гран-при и тем более чемпионского титула, но на самом деле гонщиков такого уровня очень мало. Он уже доказал, что является одним из самых талантливых пилотов «Ф-1».

Немногие выступают на столь высоком уровне. Если Албон сохранит текущую траекторию прогресса, трудно представить, как он может не стать одним из ключевых игроков на рынке пилотов в 2025 году.

Албону и его менеджерам предстоит сделать непростой выбор. Если они решат остаться в «Уильямсе», то будут понимать, что пройдет минимум 5-6 лет, прежде чем команда сможет стать действительно конкурентоспособной. К тому времени Албону будет уже 32-33 года. Однако если «Уильямс» продолжит прогрессировать и в будущем станет настоящей силой, Албон сыграет важную роль в процессе возрождения и получит команду, построенную вокруг него», – рассказал Барретто.

Как гонщики пробиваются в «Формулу-1»? Супергид по молодежным сериям

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий