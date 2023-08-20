Лоренс Барретто: «Переговоры по Албону велись минимум с половиной команд «Ф-1»

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о карьерных перспективах .

По словам Барретто, пилот « », который очень хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне, привлекает интерес многих команд «Ф-1». Нынешний контракт Албона с «Уильямсом» рассчитан до конца сезона-2024.

«Интерес к нему проявляют многие команды. Многие ведущие инженеры « » очень хорошо отзывались об Албоне.

Считается, что переговоры (как официальные, так и неофициальные) велись уже как минимум с половиной команд «Формулы-1». И по сообщения моих источников, речь в том числе идет о топ-командах.

Выбор на рынке пилотов в 2025 году будет большим – предполагается, что кроме «Макларена» у всех остальных команд будет минимум одно свободное место.

Да, разумеется, на счету Албона нет победы в Гран-при и тем более чемпионского титула, но на самом деле гонщиков такого уровня очень мало. Он уже доказал, что является одним из самых талантливых пилотов «Ф-1».

Немногие выступают на столь высоком уровне. Если Албон сохранит текущую траекторию прогресса, трудно представить, как он может не стать одним из ключевых игроков на рынке пилотов в 2025 году.

Албону и его менеджерам предстоит сделать непростой выбор. Если они решат остаться в «Уильямсе», то будут понимать, что пройдет минимум 5-6 лет, прежде чем команда сможет стать действительно конкурентоспособной. К тому времени Албону будет уже 32-33 года. Однако если «Уильямс» продолжит прогрессировать и в будущем станет настоящей силой, Албон сыграет важную роль в процессе возрождения и получит команду, построенную вокруг него», – рассказал Барретто.

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