Зак Браун: «В «Макларене» были бы рады оказаться второй по скорости командой к концу сезона»

Исполнительный директор « » рассказал о целях команды на вторую половину сезона.

По мнению Брауна, у «Макларена» есть шансы выйти на второе место по скорости к концу чемпионата.

«У « » невероятная команда. Мы стараемся приблизиться к , но каждый раз, когда вам кажется, что вы смогли приблизиться, он просто уезжает вперед. Его выступления действительно впечатляют.

Мы были бы рады оказаться второй по скорости командой к концу сезона, стать лучшими из остальных. Впереди у нас длинный путь, но «Макларен» определенно вернулся в игру», – рассказал Браун.

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