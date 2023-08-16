Зак Браун: «В «Макларене» были бы рады оказаться второй по скорости командой к концу сезона»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Зак Браун Авто

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о целях команды на вторую половину сезона.

По мнению Брауна, у «Макларена» есть шансы выйти на второе место по скорости к концу чемпионата.

«У «Ред Булл» невероятная команда. Мы стараемся приблизиться к Максу Ферстаппену, но каждый раз, когда вам кажется, что вы смогли приблизиться, он просто уезжает вперед. Его выступления действительно впечатляют.

Мы были бы рады оказаться второй по скорости командой к концу сезона, стать лучшими из остальных. Впереди у нас длинный путь, но «Макларен» определенно вернулся в игру», – рассказал Браун.

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2 комментария

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White Pardus
Осталось надеяться, что это не просто хотелки, а план руководителя, основанный на реальных возможностях...
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mclaren-honda
В идеале здорово было бы оказаться вторыми по скорости и 4-5 в чемпионате, чтобы получить больше времени в аэротрубе для подготовки к 2025 году. Но надо учитывать финансовые аспекты тоже...
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