Фредерик Вассер о болиде 2024 года: «Мы должны быть готовы к Гран-при Бахрейна в марте, у «Феррари» есть время»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер о новом болиде «Феррари»: «Изучаем философию нескольких концепций».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о текущем положении команды.

Общаясь с журналистами La Gazzetta dello Sport Вассер затронул тему слухов о переговорах «Феррари» с Льюисом Хэмилтоном и ситуации с поиском новых сотрудников.

- Понимаете ли вы причины, по которым болид SF-23 не выиграл гонку?

– Если проанализировать данные, то мы увидим, что в квалификации наше отставание от «Ред Булл» составляет 0,2% от дельты скорости, иногда 0,4%, а в некоторых случаях (например, в Баку) нам удавалось оказываться быстрее «Ред Булл».

А вот на дистанции Гран-при эта дельта увеличивается, поэтому в основном разница проявляется в гоночном темпе. То же самое происходит и с остальными – достаточно посмотреть на тот же «Мерседес».

Логическим объяснением данной ситуации является то, что болидом «Феррари» достаточно непросто управлять: на одном быстром круге гонщик может рискнуть и проехать на пределе, а вот на дистанции гонки такой подход невозможен и общая скорость падает.

Это вопрос аэродинамики. В 2022 году у нас все было хорошо, зимой мы пытались добиться чего-то большего, но недооценили тот факт, что порой доведение какого-то параметра до абсолюта может усложнить жизнь гонщику: машина в движении становится менее предсказуемой, нагрузка на нее непостоянной.

- Вы довольны своими гонщиками?

– Всегда можно добиться большего – это касается как команды, так и пилотов. Шарль не ожидал, что сезон будет вот таким, и в начале атаковал сильнее, чем ему следовало бы, теперь же он, как кажется, лучше адаптировался к ситуации. Карлос же очень последователен и стабилен, для команды он является прекрасным ориентиром.

По характеру Шарль довольно импульсивен, если что-то не получается – он обычно не сдерживает себя. Однако, для его же блага и для блага команды, порой все-таки лучше сначала успокоиться, прежде чем что-то говорить. В накале борьбы ты просто не располагаешь всей информацией, чтобы сформировать окончательное решение и судить о ситуации, а находясь перед микрофоном лучше не торопиться с выводами. Шарль всегда был очень быстр, но в этом году, если посмотреть на ситуацию в квалификации, Карлосу удалось более или менее выйти на один уровень с напарником и стать быстрее, чем раньше.

- Пару месяцев назад в прессе писали о переговорах «Феррари» с Хэмилтоном…

– Я общаюсь с Льюисом на каждом Гран-при, он выступал за меня еще 20 лет назад, и мы по-прежнему близки. Я помогал ему, когда он переходил в «Макларен» в начале своего пути в «Формуле-1», так что да, мы иногда общаемся. И понятно, что если журналисты видят нас вместе с паддоке, начинается шумиха.

Я не хотел бы сравнивать Льюиса с нашими гонщиками, это бессмысленно. Но вклад топ-гонщика в работу команды определяется не только пилотажем – это и техническая составляющая, стратегия, помощь в найме инженера. И в этом случае, если у вас есть Хэмилтон, Ферстаппен, или Леклер, вам проще добиться желаемого. Любой, кто работает в «Формуле-1», питает страсть к гонкам, и работать с чемпионами людям всегда приятнее.

- Вы все еще сосредоточены на сезоне-2023 или уже думаете о следующем годе?

– Разработки болида этого года в аэродинамической трубе мы прекратили в конце июля, но у нас еще есть несколько утвержденных деталей, которые находятся в работе и будут готовы к этапам в Катаре или Остине.

Что касается болида 2024 года, мы пока находимся на стадии изучения философии нескольких концептов. Цифры говорят, что при разработке проекта нужно действовать агрессивно, но в симуляциях и вычислениях мы уже достигли максимальных значений. Так что мы должны думать несколько иначе, искать скрытые резервы, за счет которых гонщики смогут выступать в гонках без необходимости постоянно атаковать на пределе. Да и в любом случае, крайний срок окончания проекта нового болида не истечет в конце года. Мы должны быть готовы к Гран-при Бахрейна в марте. Так что впереди у нас еще много месяцев.

- Как проходит кампания по поиску новых инженеров?

– Мы наняли около 25 человек, но ищем еще сотрудников. Никто из них еще не приступил к работе в «Феррари». Мы подписали одного из ведущих специалистов (Лоик Серра из «Мерседеса»), который должен начать работу с 1 января 2025 года. Но мы пытаемся ускорить процесс.

Как я могу убедить Тото Вольфф освободить его от обязательств раньше срока? Я попробую, когда мы вместе окажемся на лодке…Однако, как в случае с Мекьесом, у вас есть люди, которые уходят из «Феррари», ситуации пересекаются, и вы можете договориться о сроках с другой командой.

Скажем так, это довольно быстро стало частью моей работы в «Феррари». Нужно создавать хорошие отношения и убеждать людей перейти к вам. И первые переходы всегда даются труднее всего, потому что дальше остальные уже следуют их примеру.

Как дела в «Феррари»? Машину не бросят и частично возьмут на следующий год, команда далека до идеала, изменения не остановятся

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