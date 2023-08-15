Дэймон Хилл о наиболее впечатлившей команде: «Я назову «Макларен»

Теги Дэймон Хилл Феррари Макларен Формула-1 Астон Мартин Авто

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл рассказал, какая команда произвела на него наибольшее впечатление в нынешнем сезоне.

Хилл отметил, что если не брать в расчет лидирующий с огромным отрывом «Ред Булл», больше всего для него выделяется прогресс «Макларена».

«В качестве ответа на данный вопрос я назову «Макларен». Им удалось фантастическим образом перевернуть свой сезон и сейчас у них очень конкурентоспособная машина.

Другие команды смотрят на «Макларен» и говорят себе: «Да, они и правда сильны». И Оскар Пиастри тоже отлично себя проявил. У них есть и Норрис и Пиастри, два действительно хороших и молодых гонщика, и я думаю, что сейчас они чрезвычайно довольны тем, как складывается сезон.

Что касается остальных, то в «Астон Мартин» зашли в тупик и перестали прогрессировать – можно сказать, что конкуренты смогли их обойти и они даже сделали небольшой шаг назад.

Да и у «Феррари» тоже были свои проблемы – у команды были взлеты и падения, они проводят неровный сезон. Но тут я бы хотел выделить еще одну команду…это «Уильямс».

Хоть они и не находятся в первых рядах, в условиях сильно ограниченных ресурсов они смогли действительно здорово поработать. Им удалось выйти на новый уровень», – рассказал Хилл.

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2 комментария

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Minuvert
В Уильямсе только Албона можно отметить, Сарджент пока совсем не помогает
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Рнпрл Аари
Ну в текущий момент да маки больше всех впечатлили, хотя как по мне прорыв Астона в начале сезона более выделяется жаль что не смогли развить успех
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