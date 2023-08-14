Алекс Албон о текущем 7-м месте «Уильямса» в Кубке конструкторов: «В начале сезона мы бы с руками оторвали такое предложение»

Пилот «Уильямса» подвел итоги первой половины сезона-2023.

Албон отметил, что в начале сезона команда не ожидала такого прогресса и седьмой промежуточной позиции в Кубке конструкторов.

«Честно говоря, должен сказать, что пока сезон складывается для нас очень хорошо. Не хотелось бы делать громких заявлений, но с учетом того, где мы были в начале сезона и того, где находимся сейчас, можно сказать, что команда добилась отличного прогресса.

Может быть, у нас не такой большой прогресс, как у «Макларена», но со своей стороны мы можем быть уверены, что движемся в верном направлении.

Мы занимаем седьмое место в Кубке конструкторов, у нас поровну очков (у « » и «Хааса» по 11 баллов, британская команда впереди по дополнительным показателям). Если бы в начале года вы сказали мне или кому угодно в команде, что все будет так, мы бы с руками оторвали такое предложение. Так что все хорошо.

Понятное дело, нужно сохранять концентрацию и продолжать работать. Но я уверен, что после летнего перерыва команда вернется отдохнувшей и посвежевшей», – рассказал Албон.

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