«Всегда приятно, когда о тебе говорят в подобном ключе». Оскар Пиастри – о включении в число претендентов на переход в «Ред Булл»

Пилот «Макларена» рассказал, что был польщен тем, что его имя связывают с будущим переходом в «Ред Булл».

Такое предположение в одном из недавних интервью сделал бывший владелец команды «Формулы-1» :

«Будьте осторожны и следите за тем, куда он отправиться в будущем, поскольку я считаю, что мы наблюдаем за рождением новой большой звезды. Я просто в шоке и в восторге от этого парня – думаю, он один из тех гонщиков, кто в будущем сможет бросить вызов .

И не удивляйтесь, если в будущем имя Пиастри всплывет в контексте « ». Я не вижу перехода Риккардо туда. У них уже был шанс, а «Ред Булл» обычно не возвращается в прошлое. Они смотрят вперед. Так что если в «Ред Булл» будут изменения – все может быть».

По словам Пиастри, он пока не думает о смене команды, особенно учитывая то, что проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1»:

«Конечно, слышать подобные комментарии мне очень лестно. Я очень счастлив в своей нынешней команде. Но да, всегда приятно, когда о тебе говорят в подобном ключе.

Думаю, в целом мой сезон складывается неплохо. Да, безусловно, были и ошибки, и какие-то моменты, которые я бы хотел исправить, но задним числом рассуждать всегда проще.

Я доволен собой с точки зрения пилотажа, но мне еще многому нужно учиться, прибавлять. У меня очень сильный напарник, у которого я многому учусь, который является для меня ориентиром и помогает прибавлять в скорости. Так что да, я доволен текущим положением вещей».

В «Ф-1» восходит новая звезда – и еще не поздно начать за нее болеть! Пиастри из «Макларена» восхищает