Ландо Норрис: «Сейчас мне не нравится управлять болидом «Макларена», его особенности не соответствуют моим сильным сторонам»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что текущий болид команды по своим характеристикам вообще не подходит его стилю пилотажа.
По словам Норриса, ему пришлось отказаться от привычного стиля прохождения поворотов и полностью его изменить, чтобы добиться от машины максимальной эффективности.
«На самом деле мне не нравится управлять машиной так, как мне приходится делать в данный момент. Я чувствую, что особенности машины совсем не соответствуют моим сильным пилотажным сторонам.
То есть, при прохождении поворота я хочу держать минимальную скорость и проходить его по плавной «U-образной» траектории. И сейчас это последнее, что я могу сделать, находясь за рулем нашего болида. Мне постоянно приходится проходить повороты по «V-образной» траектории – чаще, чем когда-либо в прошлом.
А я никогда не был большим поклонником такого стиля пилотажа, и он мне очень не нравится.
По сути, нашей машине действительно нравится ездить только по прямой. Да и по прямой она, на самом деле, едет не так уж быстро. Но мы очень хороши в работе на торможениях – именно поэтому мы порой настолько быстры в дождевых условиях.
Я бы не сказал, что мы так уж быстры в дождевых условиях вообще, но выигрываем в дождевых условиях, когда ключевым становится фактор эффективности работы на торможениях – например, как в Монако.
Есть ряд вещей, позволяющий нам быть конкурентоспособными, но главное – это иметь возможность выбирать различные траектории и сохранять при этом достаточную эффективность.
Сейчас же при перемене ветра, погодных условий, разной нагрузке топливом, разном износе шин, – нам все равно приходится ехать строго определенным образом, причем используя стиль, который мне не нравится. Приходится приспосабливаться. Так что мне еще ко многому предстоит адаптироваться и пока я нахожусь за рулем далеко не той машины, на которой мне бы действительно хотелось гоняться», – рассказал Норрис.
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