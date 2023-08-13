Ландо Норрис: «Сейчас мне не нравится управлять болидом «Макларена», его особенности не соответствуют моим сильным сторонам»

Пилот « » рассказал, что текущий болид команды по своим характеристикам вообще не подходит его стилю пилотажа.

По словам Норриса, ему пришлось отказаться от привычного стиля прохождения поворотов и полностью его изменить, чтобы добиться от машины максимальной эффективности.

«На самом деле мне не нравится управлять машиной так, как мне приходится делать в данный момент. Я чувствую, что особенности машины совсем не соответствуют моим сильным пилотажным сторонам.

То есть, при прохождении поворота я хочу держать минимальную скорость и проходить его по плавной «U-образной» траектории. И сейчас это последнее, что я могу сделать, находясь за рулем нашего болида. Мне постоянно приходится проходить повороты по «V-образной» траектории – чаще, чем когда-либо в прошлом.

А я никогда не был большим поклонником такого стиля пилотажа, и он мне очень не нравится.

По сути, нашей машине действительно нравится ездить только по прямой. Да и по прямой она, на самом деле, едет не так уж быстро. Но мы очень хороши в работе на торможениях – именно поэтому мы порой настолько быстры в дождевых условиях.

Я бы не сказал, что мы так уж быстры в дождевых условиях вообще, но выигрываем в дождевых условиях, когда ключевым становится фактор эффективности работы на торможениях – например, как в Монако.

Есть ряд вещей, позволяющий нам быть конкурентоспособными, но главное – это иметь возможность выбирать различные траектории и сохранять при этом достаточную эффективность.

Сейчас же при перемене ветра, погодных условий, разной нагрузке топливом, разном износе шин, – нам все равно приходится ехать строго определенным образом, причем используя стиль, который мне не нравится. Приходится приспосабливаться. Так что мне еще ко многому предстоит адаптироваться и пока я нахожусь за рулем далеко не той машины, на которой мне бы действительно хотелось гоняться», – рассказал Норрис.

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